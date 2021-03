Les berges de Seine dans l'Eure se refont une beauté au naturel

L'Eure a longtemps négligé ses berges de Seine, au nord du département, mais c'est du passé. Depuis mi-février un premier tronçon de berges, au Landin, est consolidé. Les ouvriers ont terminé dans les temps pour déranger le moins possible les riverains, en l'occurrence les faucons pèlerins qui nichent dans la falaise au dessus : "L'objectif, c'était de terminer les travaux avant la période de reproduction du faucon qui commence à partir de la mi-février", explique Fabrice Bellomo, en charge des travaux des berges de Seine au port de Rouen.

Les berges sont restaurées avec le souci de respecter au mieux la nature. Les gabions (cages remplies de cailloux) et le talus végétalisé forment un mur de protection contre les vagues et marées. "On est sur quelque chose, avec des végétaux et une structure minérale, qui permet de répondre aux impératifs sans qu'on soit dans une logique qui aille contre la nature", précise Bertrand Pécot, le vice-président de la communauté de communes Roumois Seine en charge de l'environnement. Car comme le rappelle l'élu, la Seine est un élément vivant du territoire : "Ce sont nous autres les hommes qui trouvons très pratique de vouloir contenir un fleuve. Or, un fleuve sauvage prend du terrain au moment des précipitations et revient au creux du lit en période estivale. Il ne faut pas qu'on l'oublie."

L'Eure accuse un retard de plusieurs décennies dans l'entretien de ses berges de Seine

Ces berges avaient grand besoin d'être consolidées, certaines risquant même de tomber dans le lit du fleuve. Depuis la loi Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), c'est la communauté de communes Roumois Seine qui est compétente en la matière. Et elle s'est rapidement saisie du sujet car le Département de l'Eure a peu entretenu ses berges de Seine, Bertrand Pécot parle d'un retard de "plusieurs décennies". Le phénomène d'érosion naturelle est aussi accentué par le trafic maritime, les bateaux font des vagues qui viennent taper sur les berges. Le coût des travaux est chiffré à 2,7 millions d'euros. Ils sont financés à 46% par le port de Rouen, le reste est pris en charge par l'Etat et la Région Normandie.

Quelques kilomètres plus loin sur le chemin de halage entre Le Landin et Barneville sur Seine, se trouve une vingtaine de maisons. Ce sont beaucoup de résidences secondaires mais il y a aussi des gens qui habitent là à l'année, comme Patrick. Il vit ici depuis 12 ans et n'a eu de cesse de réclamer des travaux. Ces trois dernières années, sa maison été inondée. Il a eu jusqu'à 50cm d'eau. L'année 2020 a été la pire: "On a eu 9,54m de hauteur de Seine et le chemin est à 8,89m. L'eau arrivait à 5cm des fenêtres".

Lors des inondations en 2020, Patrick a eu jusqu'à 50cm d'eau dans sa maison.

Patrick a été soulagé d'apprendre que le perré, le revêtement en ciment qui protège la berge devant chez lui, sera remaçonné dans le cadre des travaux. Le chemin de halage, qui s'est affaissé par endroits et laisse plus facilement passer l'eau, sera aussi remis en état. Patrick sait malgré tout que ça n'empêchera pas toujours les inondations. Le phénomène s'accentue avec le dérèglement climatique et la communauté de communes Roumois Seine a le projet de constituer un syndicat avec l'ensemble des territoires de la Seine aval pour mieux gérer ces nouvelles problématiques.

Des études de risques doivent aussi être lancées, qui préconiseront la réalisation d'ouvrages dans les zones habitées mais Bertrand Pécot prévient déjà les riverains en bord de Seine : "On ne va pas faire des murs de deux mètres devant leur porte car c'est aller contre la nature du fleuve."