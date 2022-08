Une bonne partie du département de l'Hérault passe en alerte sécheresse renforcée

Le comité de suivi sécheresse de l'Hérault s'est réuni ce mardi 9 août en préfecture. Compte tenu de la situation hydrologique, de nouvelle mesures restrictives pour l'usage de l'eau ont été adoptées. Pour faire simple c'est la quasi totalité du département qui passe en alerte renforcée. Seuls le secteur de Montpellier, de la Fraisse du Agout et du Minervois restent en simple "alerte".

L'alerte renforcée signifie que sont interdits :

- L’arrosage des espaces sportifs, des pelouses et des espaces verts privés et publics

- Le lavage des voiries, le fonctionnement des douches de plage, le remplissage ou le maintien du niveau des étangs et des piscines privées, la vidange des plans d’eau dans les cours d’eau.

- L’arrosage des jardins potagers et des golfs entre 8h et 20h, (autrement dit c'est autorisé la nuit)

- L’irrigation agricole est interdite entre 11h et 20h, sauf pour les modes d’irrigation économes en eau ou pour les productions spécialisées très dépendantes en eau et fragiles.

- Sur les zones d’alerte du Vidourle, l’irrigation par micro-aspersion et celle des cultures de semences sous contrat sont autorisées uniquement la nuit les jours impairs.

Vous retrouverez tous les détails de l'arrêté préfectoral ici