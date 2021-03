Une brocante des matériaux organisée dans le pays de Brest

Parquet, peinture, papier peint, carrelage, planches en bois... Plusieurs tonnes de marchandises sauvées de la déchèterie par 4 entreprises du Nord-Finistère sont mises en vente à prix cassé pour les particuliers. Une brocante des matériaux organisée sous forme de drive les 2 et 3 avril à Plabennec.

C'est une première en France métropolitaine ! Les amateurs de bricolage comme les particuliers désireux de rénover leur logement vont pouvoir profiter de matériaux bradés, mis à disposition par des entreprises du BTP dans le pays de Brest. 196 références sont disponibles en précommande, du pot de peinture à la chaudière à gaz en passant par du revêtement de sol vinyle. Des marchandises à retirer à Plabennec les 2 et 3 avril.

Favoriser le réemploi

Une brocante à l'initiative du G4DEC, le service intercommunautaire d’économie circulaire créé il y a deux ans par 4 communautés de communes du pays de Brest (Pays d'Iroise, Pays des Abers, Lesneven Côte des Légendes et Pays de Landerneau-Daoulas). "Trop peu d'actions sont jusqu'à présent menées avec les entreprises. Il est indispensable d'agir avec les professionnels et de rechercher des solutions de réemploi plutôt que de détruire ou d'enfouir" explique Guy Colin, élu référent du G4DEC, et vice-président déchets énergie climat de la CCPI.

ECOUTEZ Guy Colin, vice-président de la Communauté de communes du Pays d'Iroise Copier

Pour la coordinatrice du G4DEC Virginie L'Haridon, l'objectif est de "sensibiliser les entreprises et le grand public à donner une seconde vie aux matériaux." Les bénéfices de l'opération ainsi que les invendus iront à la Réserve des matériaux, la matériauthèque du pays de Brest.

Le problème des déchets du bâtiment

La valorisation des déchets du bâtiment est une vraie problématique pour les collectivités autant que pour les entreprises du secteur, qui y consacrent un budget important : 1% du chiffre d'affaires en 2020 pour l'Acacia, coopérative de Landéda spécialisée dans l'écohabitat ; 4.000 euros par an pour Ambiance Peinture, petite entreprise de Plabennec. "On essaye de trouver des solutions pour réduire ce coût, confirme le patron de cette dernière, Laurent Biger. Vaut mieux donner que payer pour recycler et encombrer nos déchèteries qui sont déjà bien fournies." Pour son confrère Sébastien Gaunand, chargé d'affaires à l'Acacia, "tout le monde est gagnant dans l'histoire."

Infos pratiques. Catalogue de la brocante des matériaux en ligne sur le site g4dec.bzh Articles à précommander et à retirer sur rendez-vous les vendredi 2 et samedi 3 avril à Plabennec (9h-17h).