Face à la forte affluence, des actions de prévention sur le sentier du Lauvitel

Le hameau de la Danchère est un passage obligé pour monter au lac du Lauvitel. Plus de 200 personnes s'y rendent chaque jour, sous l'œil vigilant des personnels du Parc national des Écrins et de la communauté de communes de l'Oisans. Ils sont installés dans une cabane d'information, dans le but de conseiller les randonneurs et de veiller au respect de la biodiversité.

Ce lundi 1er août, Pierre-Henri Peyret, chef du secteur Oisans/Valbonnais au Parc national des Écrins, interpelle une marcheuse avec un chien qui se dirige vers le sentier de randonnée. "Ce chalet a cette vocation-là, décrit-il, d'interpeller quelqu'un qui va monter au lac avec l'intention d'y faire quelque chose qui serait contraire à la réglementation ou à la tranquillité du site."

"Pas de cueillette, pas de déchets, pas de feu, pas de bruit"

Il rappelle aussi quelques actions qui mettent à mal la biodiversité : "Nourrir les marmottes avec des chips, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'elles font de la mauvaise graisse et elles ne passent pas l'hiver." Et il lit quelques interdictions inscrites sur les panneaux dès l'arrivée à la Danchère : "Pas de cueillette, pas de déchets, pas de feu, pas de bruit..."

De la prévention

L'objectif : que l'humain se fasse le plus discret possible, notamment en zone cœur de parc. Cette cabane d'information permet aussi de prévenir les accidents. Théo, en service civique au Parc national des Écrins voit tous les jours passer des promeneurs qui ne sont pas conscients des risques de la montagne. "Ce matin, j'ai croisé des gens qui montaient en maillot de bain et en claquettes, se souvient-il. Donc je les ai interpellés pour leur dire que c'était pas une très bonne idée de monter comme ça. Après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, je suis pas là pour leur dire comment ils doivent se préparer."

Une famille de marcheurs venus de la région de Cognac apprécie ses conseils éclairés. "Il nous a recommandé de passer par ce côté-là, côté gauche, montre un randonneur, parce qu'il est à l'ombre pour monter."

Avec les fortes chaleurs, nombreux sont les vacanciers à aller en altitude pour gagner en fraîcheur. Mais le lac du Lauvitel est particulièrement sensible à la sur fréquentation. Or, le nombre de promeneurs a augmenté de 50 % en cinq ans.