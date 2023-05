Une cagnotte pour sauver le seul centre de soin pour animaux sauvages du Calvados

C'est le seul centre de soin pour animaux sauvages du département, et il pourrait fermer définitivement. Le refuge animalier La Dame Blanche, à Saint Julien-de-Mailloc, sonne l'alarme et lance un appel aux dons, ce jeudi 25 mai. Le centre, qui existe depuis 30 ans, est étouffé par l'inflation et les baisses de subventions. Il a dû fermer au mois d'avril .

Deux soigneurs licenciés

Les faons, les lapereaux et les oiseaux blessés ont quitté les lieux. Depuis quelques semaines, les cages de soins du centre restent vides. "C'est dur, ça fait mal", se désole le fondateur de l'association, Gérard Bertran.

Mais plus le choix, les finances ne suivent plus. Il a dû se résoudre à se séparer de ses deux seuls salariés, les deux soigneurs : "En trente ans, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation", lâche-t-il. Il y a d'abord eu les fermetures liées au Covid. Puis, les hausses de prix ont achevé de grignoter la trésorerie : "Nos frais vétérinaires, l'électricité, l'alimentation pour les animaux : tout a au moins doublé, explique-t-il. On ne pouvait plus payer les salaires."

En parallèle, la demande augmente : "Comme nous sommes de plus en plus connus, on nous appelle de plus en plus souvent. Et quand vous recevez 10 à 15 animaux par jours, c'est impossible à gérer seul", regrette Gérard Bertran.

De plus en plus d'animaux étaient ramenés au centre ces derniers mois. Impossible de suivre la cadence. - Gérard Bertran (DR)

Le centre ne soigne donc plus de nouveaux animaux, mais la partie parc animalier de la Dame Blanche, où les animaux soignés sont hébergés avant d'être relâchés, reste ouverte au public grâce à une dizaine de bénévoles.

100.000 euros pour sauver la Dame Blanche

Pour remettre l'association à flot et rouvrir le centre, il faudrait 100.000 euros en plus chaque année. La Dame Blanche lance donc une cagnotte en ligne , avec un premier seuil à 50.000 euros. Objectif : atteindre cette somme avant le 1er juillet.

L'association en appelle aussi aux pouvoirs publics : "Chaque année, on soigne plus de 1.300 animaux, la plupart sont des espèces protégées. Si on n'était pas là, des milliers d'animaux mourraient chaque année. Donc je crois que c'est aux services publics de faire le nécessaire pour que des centres comme le notre puissent continuer à exister", défend Gérard Bertran.

La mairie de Villers-sur-Mer a déjà débloqué 5.000 euros pour soutenir ce qu'elle considère comme un véritable service public. "Sans la Dame Blanche, on n'a plus d'interlocuteur si un habitant de la commune trouve un animal blessé, explique Delphine Manoury, adjointe au bien-être animal. Alors qu'on sait que la biodiversité est mise à mal, l'Etat devrait financer plus largement ces centres de soin !" En attendant, elle espère que l'exemple de Villers-sur-Mer sera suivi par d'autres communes du Calvados.