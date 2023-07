Une caméra équipée de détecteurs va surveiller les massifs forestiers de Nice pour éviter tout départ de feu.

Surveiller jusqu'à 10 km la moindre fumée, le moindre départ de feu dans les massifs forestiers autour de Nice. Voilà l'objectif d'une caméra intelligente, équipées de deux capteurs spéciaux, installée sur le Mont Chauve. Elle a une vision à 360°, peut couvrir 70 km2 et donc plusieurs communes de la métropole et peut détecter des feux sur à peine 4 m2, en 3 minutes maximum, assure l’Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de Gestion des Risques de la ville de Nice. La caméra a été présentée ce lundi.

Une équipe de télépilotes avec drones pour compléter le dispositif

Par ailleurs, en complément, une brigade de télépilotes, spécialement formés, assurera une surveillance avec des drones qui survoleront les sites sensibles du Mont-Boron et de l’Aire Saint Michel ainsi que les zones difficiles d’accès et qui ne sont pas couverts par la caméra de surveillance du Mont Chauve. Un dispositif similaire a également été mis en place depuis déjà plusieurs semaines sur la commune de Tourrettes-sur-Loup.