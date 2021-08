Une campagne d'effarouchement des étourneaux à l'isle-sur-la-Sorgue durant trois jours

La ville comme de nombreuses villes est victime de milliers de ses oiseaux qui y font étape quand ils migrent vers le sud en toute fin d'été ou à l'automne. Ils sont là plus tôt cette année et surtout ont pris comme dortoir une esplanade très touristique face à la collégiale lisloise.

Parasols et tables des cafés et restaurants souillés par les fientes des étourneaux sur la place de la Liberté à l'Isle-sur-le-Sorgue

Si ces rassemblements d'étourneaux sont spectaculaires, la nuisance en ville est double. D’une part le bruit et d’autre part les fientes qui s'accumulent là où se rassemblent les oiseaux.

A l'isle-sur-la-Sorgue les étourneaux sont très en avance cette année. Ils se sont installés très précisément dans trois des cinq platanes de la place de la Liberté en face de la collégiale Notre Dame des Anges. Leur présence depuis le début du mois d’août faisant dès le soir tombé plutôt fuir les touristes mais surtout hurler de colère les cafetiers et restaurateurs. La mairie a décidé de réagir d’autant que c’est le seul endroit de la commune où ils sont rassemblés.

La méthode de l’effarouchement par haut-parleur retenue

C’est la première fois que la municipalité engage une telle démarche. Depuis la toiture de la collégiale Notre dame des Anges un dispositif a été installé et sera déclenché dès ce mardi soir. Des cris d'oiseaux effrayés ou de rapaces comme la buse ou l'épervier sont diffusés entre 21 h et 22 h 30 et ensuite le matin de 5 h 30 à 7h. Cette diffusion à fort volume consiste en une répétition d’une série de cris de 90 secondes toutes les 15 à 20 minutes. Une opération sur trois jours qui consiste à déstabiliser les étourneaux qui devraient très vite "associer l’endroit et les platanes qui leur servent de dortoir en un lieu hostile" explique les services de la mairie.

Un dispositif sonore que la municipalité de l'isle-sur-la-Sorgue a acheté plutôt que loué. Présageant que les étourneaux vont revenir les prochaines saisons de leur migration désormais bien avant l’automne.

L’effarouchement des étourneaux contre les nuisances qu’ils causent consiste généralement à diffuser des cris de leurs prédateurs, à faire appel à des fauconniers pour faire voler des rapaces dans les arbres où ils nichent ou bien à tirer des fusées détonantes et sifflantes.

Une garniture trés peu appréciée sur les tables des terrasses sous les platanes occupés des le début de soirée par les oiseaux © Radio France - JM Le Ray

Les sols jonchés de ces déjections de plus malodorantes © Radio France - JM Le Ray