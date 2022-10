Une campagne d'effarouchement des étourneaux démarre dès mardi 04 septembre à Tulle

Dans le centre-ville de Tulle, habitants et commerçants sont exaspérés par les nuisances des étourneaux. Pour les faire fuir, la municipalité entame une campagne d'effarouchement ce mardi 04 septembre. Pas de panique donc, si vous entendez des coups de feu entre 18h et 22h.

Pas de panique si vous entendez des détonations vers 19h30 à Tulle, ce mardi 04 octobre. La mairie de Tulle, commence, pour trois jours, une campagne d'effarouchement des étourneaux. Elle sert à faire fuir les milliers d'étourneaux qui se sont installés dans les arbres du centre-ville, particulièrement sur le quai Baluze.

Ces oiseaux, classés comme nuisible par un arrêté ministériel mènent la vie dure aux commerçants et habitants. "Ils s'installent le soir dans les arbres, raconte Stéphanie Perrier, adjointe en charge de l'environnement à la mairie de Tulle, après avoir glanés de la nourriture toute la journée. Ils viennent en centre-ville pour avoir de la lumière et de la chaleur", les oiseaux créent des nuisances en raison de leur bruit et leurs déjections, "les voitures garées sous les arbres et le mobilier urbain sont rongés par l'acidité de leurs fientes", ajoute l'adjointe.

Claire Freyssac, responsable technique à la mairie de Limoges explique que la solution à court terme est d'utiliser un pistolet 9 mm et des balles sifflantes : "On a expérimenté plusieurs méthodes par le passé et pour l'instant, c'est l'une des plus efficaces". Mais cette espèce est très intelligente, alors pour les faire fuir, il ne faut pas simplement tirer en l'air, "si l'on tire à la même heure, ajoute Stéphanie Perrier, ils vont s'habituer à ce qu'à une heure précise, un coup de feu est tiré. Alors pendant la campagne, on va tirer à des heures différentes".

La police est prévenue de cette opération. Quant aux agents municipaux, ils porteront un gilet orange pour éviter de faire peur aux habitants.