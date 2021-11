Une campagne de stérilisation des chats errants lancée à Médis

Chaque année, des centaines de chats et de chatons vivent abandonnés en forêt, dans des granges ou sur les routes de la commune de Médis, près de Royan, en Charente-Maritime. Ces chats, non pucés et non stérilisés, prolifèrent jusqu'à la surpopulation.

Depuis 2016, la commune de Médis organise des campagnes de capture et de stérilisation des chats errants. Le projet est chapeauté par la Fondation 30 Millions d'Amis, qui co-finance, avec la mairie, la prise en charge des animaux.

Tout faire pour le bien-être de l'animal

Tout part généralement du signalement d'un particulier. Véronique Meynent, policière municipale, pose alors des cages dans la zone où le chat a été vu, afin de le capturer. Avec quelques précautions : hors de question de laisser un chat enfermé sans abris, ou pendant nuit ; les pièges sont donc régulièrement vérifiés, ils sont couverts, et ils sont fermés chaque soir.

La police municipale de Médis (Charente-Maritime) utilise deux cages pour capturer les chats errants. © Radio France - Sophie Podevin

Une fois capturés, les chatons sont emmenés au refuge de la commune. Depuis le début de l'année, 222 petits ont ainsi été accueillis, et proposés à l'adoption une fois stérilisés.

Les chats adultes, pour leur part, sont emmenés chez le vétérinaire pour être stérilisés. Ils sont ensuite hébergés quelques jours par des familles d'accueil, le temps de se remettre de la chirurgie, avant d'être relâchés à l'endroit de leur capture.

Chat du refuge de Médis, près de Royan. © Radio France - Sophie Podevin

Quelques conseils

Fabienne Thouard est bénévole au refuge. Elle rappelle qu'un couple de chats non stérilisés peut engendrer près de 20 000 chatons en quatre ans.

Elle demande également de ne pas libérer un chat piégé en cage lors d'une campagne de stérilisation. "Il ne se fera pas avoir une deuxième fois, et on ne pourra plus le stériliser", explique-t-elle.