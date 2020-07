Une canalisation qui provoquait des odeurs de souffre nettoyée à Frontignan

Après plus d'un an de recherches, la mairie de Frontignan (Hérault) pense avoir identifié la source d'une forte odeur de souffre dont se plaignaient les riverains. Une canalisation a été nettoyée et neutralisée, mais les désagréments ne sont pas pour autant terminés.