Une carte interactive répertorie tous les vestiges sous-marins en Bretagne

On peut désormais trouver en seulement quelques clics tous les vestiges sous-marins découverts en Bretagne. Une carte interactive a été remise à neuf par l'association l'Adramar. Cette cartographie vise à faire découvrir le patrimoine maritime aux Bretons, mais aussi aux touristes.

Trouver les épaves et les vestiges sous-marins proches de soi en seulement quelques clics ? C'est ce que propose l'Adramar, l'association pour le développement de la recherche en archéologie maritime, située à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Sur son site internet, Atlas Ponant, elle a répertorié tous les vestiges immergés du littoral atlantique, essentiellement en Bretagne. Au total, plus de mille vestiges sont actuellement recensés sur cette carte interactive et gratuite.

Sur ce site "relooké" depuis à peine quelques semaines, l'association a installé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de se géolocaliser. "Cela permet aux gens qui se promènent sur le littoral" de pouvoir "découvrir des épaves situées à quelques centaines de mètres qu"ils ne peuvent pas voir car immergées, mais ils en auront l'histoire". Pour chaque vestige recensé, on retrouve "des iconographies, le plan des vestiges pour repérer les sites sur l'estran, il y a des modélisations 3D issues des fouilles faites récemment", détaille Yann Gaonac'h, historien chargé de mission à l'Adramar.

Des marches creusées dans la roche, sur l'estran de Saint-Malo © Radio France - Laurine Benjebria

L'association a travaillé sur une grande partie du littoral atlantique, mais la plupart des sites archéologiques se situent en Bretagne, du fait même de la localisation de l'Adramar. "Il n'y a pas que des bateaux sous l'eau, on va retrouver aussi des structures terrestres", des pièges à poissons, des barrages en pierres, explique Yann Gaonac'h. À Saint-Malo, sur l'estran, au pied de la Tour Solidor on peut notamment apercevoir des marches creusées dans la roche. Ce sont des traces "d'aménagements portuaires aménagés qui étaient émergés et qui se retrouvent immergés aujourd'hui en raison de l'élévation du niveau marin". Ces vestiges de bassin d'eau douce gallo-romain sont visibles à marée basse, mais il faut tout de même être connaisseur pour les remarquer.

"Cet atlas rend visible et concret un patrimoine par nature difficilement observable"

La carte d'Atlas Ponant - Capture d'écran

Anne, une Malouine de 56 ans a toujours été curieuse de l'histoire de sa ville et en particulier de ces vestiges que l'on peut découvrir le long de l'estran : "J'allais patouiller dans ce bassin quand j'étais petite, et je me dis qu'il y a des Romains qui ont dû prendre bains si ça se trouve ici", rigole-t-elle. Si elle connaît certains sites, elle aimerait pouvoir en découvrir plus, ou du moins savoir où en trouver. Elle est donc convaincue de l'intérêt du site créé par l'Adramar.

Plan des vestiges du port antique de l'anse de Solidor, à Saint-Malo © Radio France - Laurine Benjebria

Avec cette carte, l'Adramar veut valoriser ce patrimoine maritime encore méconnu par les Français. "On ne protège bien que ce qu'on connaît bien", résume Yann Gaonac'h.

La carte est en constante évolution, car chaque année de nouveaux sites immergés sont découverts. Pour répertorier ce patrimoine, l'Adramar travaille avec des archivistes, des historiens, des universitaires et des archéologues scaphandriers. Le programme a commencé en 2005, mené en collaboration avec le ministère de la Culture et soutenu par la Région, le département d'Ille-et-Vilaine et la mairie de Saint-Malo.