Une carte pour localiser les pollens d'ambroisie dans sa commune en Vaucluse

Sale temps pour les allergiques à l'ambroisie ! La région Provence-Alpes Côte d'Azur est en plein pic pour cette plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Et Atmo Sud, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région, vient de lancer une carte qui permet de localiser les pollens d'ambroisie autour de chez soi. "La grosse nouveauté, c'est qu'on a appliqué la même localisation qu'on fait d'habitude pour des polluants plus classiques pour les particules fines sur le pollen d'ambroisie", explique Sylvain Mercier, le chargé d'action chez AtmoSud pour le Vaucluse et le Var.

La carte propose une modélisation hebdomadaire des pollens, à une échelle de trois kilomètres, et sur l'ensemble de la région. Pour s'y rendre, il faut aller sur le site internet d'AtmoSud, dans la rubrique "L'air de ma commune" et visualiser ensuite le risque d'allergie liée à l'exposition au pollen. Voici le lien par exemple pour Avignon. La carte est actualisée chaque vendredi à 16 heures pour la semaine suivante.

Cette nouvelle carte est d'autant plus importante que l'ambroisie prolifère en Vaucluse, détaille Sylvain Mercier. "Notre objectif, dit-il, c'est d'offrir une information la plus complète et la plus détaillée possible. Soit pour que les plus sensibles puissent choisir une zone d'habitation moins impactée par les pollens, s'ils ont les moyens de changer d'endroit ou de programmer un déménagement. Soit pour qu'ils puissent modifier leur agenda en fonction des prévisions hebdomadaires sur l'ensemble de la région".