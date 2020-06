Une carte quotidienne pour lutter contre les feux de forêt dans l'Hérault

Visualiser en un clic le niveau de vigilance feux de forêt. C'est possible dès maintenant grâce à une carte, réactualisée quotidiennement par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault. Cette carte présente, pour chacun des 9 massifs forestiers, 4 niveaux de vigilance.

Le beau temps et la chaleur se sont installés depuis plusieurs jours sur l'Hérault. Et avec eux, le risque incendie. Même si on ne bat pas véritablement de records de chaleur pour le moment, et qu'on est pas en situation de sécheresse non plus, il n'en demeure pas moins que les sapeurs-pompiers sont quand même en état d'alerte.

Cet été, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault (DDTM34), en collaboration avec le pôle nouvelles technologies de l’Entente Valabre pour la forêt méditerranéenne, publie désormais quotidiennement une carte de vigilance feux de forêt pendant la période estivale.

Cette carte détaille, pour chacun des neuf massifs forestiers, quatre niveaux de vigilance avec un code couleur associé: vert pour "danger faible", jaune pour "danger modéré", orange pour "danger élevé" et rouge pour "danger très élevé".

Ils sont déterminés en fonction des prévisions spécifiques "feux de forêt" de Météo France et tiennent compte de l’état de sécheresse des végétaux, du risque d’éclosion et des vitesses de propagation d’un feu.

Chaque année, selon la préfecture de l’Hérault, ce sont 825 hectares de forêt qui partent en fumée dans le département. Ce qui représente l’équivalent de 1.250 terrains de football. Plus de 50 % de ces incendies sont d’origine accidentelle et 20 % d’entre eux sont dus à des travaux.

La carte est consultable, depuis ce mercredi, sur le portail de la préfecture de l'Hérault.