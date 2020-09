Une cartographie détaillée de l'étiage des rivières dans la moitié sud du département est en cours

Une cartographie menée par la Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à destination de la Direction Départementale des Territoires. En Vaucluse avec la sécheresse quatre bassins sont depuis la fin Août en état d'alerte renforcée.

L'alerte sécheresse renforcée du 24 août dernier concerne 61 communes dans les bassins du Lez, de l'Aygues, du Calavon-Coulon et de la Nesque. Car depuis le début de l'été on assiste a une généralisation des cours d’eau en assec nécessitant depuis le 12 août dernier, l’application des premières mesures d’interdiction de pêche sur les rivières du Lez, de l’Ouvèze et de la Gourdouillère.

Une cartographie qui réactualisée chaque année à partir de points GPS

Le sud du département est donc très impacté et c'est l'Aiguebrun qui est aujourd'hui passé à la loupe par la Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Après la Nesque amont, c’est au tour de l’Ayguebrun d’être cartographié avec ses étiages le long de son cours. La méthode est simple : les assecs, les intermittents (quand les secteurs sans eau alternent de prés avec ceux en eau) et les étiages raisonnables sont relevés avec des points GPS avant d’être envoyés sur un logiciel de cartographie. Le projet prévoit d'actualiser cette carte à partir des points de relevés afin de calculer à date précise l'évolution des cours d'eau en période de sécheresse.

Des rivières qui peuvent suivre leur cours sous terre dans les reliefs karstiques

Dans le sud Luberon les cours d'eau peuvent évoluer de plus dans un relief karstique, de roches calcaires, qui font que l'eau va s'infiltrer dans le sous-sol et laisser des partie du lit des rivières à sec. Le soucis alors sera pour les poissons ou même les écrevisses. C'est le cas de l'Aiguebrun cartographié ces jours-ci sur la commune de Buoux. Des opérations de sauvetage et déplacement pourraient alors être envisagées pour la faune piscicole.

La Fédération de pèche poursuit ce début septembre ses relevés d'étiage sur les affluents de la Durance, après l'Aiguebrun ce sera au tour de Laval et de l'Eze.