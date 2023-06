Une cartouche de protoxyde d'azote provoque une explosion dans un centre de tri des déchets à Evin-Malmaison

Il n'y a pas eu de blessé et de dégâts pour cette fois, mais les conséquences auraient pu être dramatiques. Mercredi matin, la manipulation d'une cartouche de protoxyde d'azote a provoqué une explosion au centre de tri des déchets d'Evin-Malmaison. La vingtaine d'agents présents a été évacuée et le centre a été mis à l'arrêt pendant une heure.

La bouteille avait circulé sur les tapis de tri et elle avait été mise en balle avec d'autres déchets pour partir chez le recycleur, quand elle a explosé dans un choc avec un chariot élévateur. Les agents ne s'étaient pas aperçus de sa présence et le SYMEVAD, le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets de l’agglomération d’Hénin-Carvin, du Douaisis et d’une partie de l’Arrageois, alerte sur les conséquences des erreurs de tri des particuliers. En raison de leur dangerosité, les cartouches de protoxyde d'azote n'ont en effet rien à faire dans les poubelles de déchets ménagers, encore moins dans celles de recyclage.

ⓘ Publicité

Depuis le 1er janvier 2022, les sites de vente ont l'obligation de les reprendre. Pourtant, ces cartouches, utilisées pour la cuisine ou le bricolage, mais dont l'usage est aussi détourné pour les propriétés euphorisantes de leur gaz, sont de plus en plus nombreuses dans les poubelles.

Un surcoût de 38.000 euros pour la collectivité

En 2022, le SYMEVAD a ainsi retrouvé dans les ordures ménagères 1.100 bouteilles. Leur évacuation et leur traitement par une filière spécifique a entraîné un surcoût de 38.000 euros. Au-delà de cet aspect financier, le syndicat souligne qu'il y a un problème de dangerosité pour les personnes qui assurent la collecte puis le tri.