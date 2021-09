Une centaine de bénévoles mobilisés à Valence pour la journée mondiale du nettoyage

Ce weekend, ils ont retroussé leurs manches pour ramasser les déchets un peu partout en France, à l'occasion du "Word clean up day", la journée mondiale du nettoyage. L'objectif, sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement. A Valence, une centaine de bénévoles y ont participé. Répartis en six équipes, ils ont nettoyé plusieurs quartiers, le parc des Trinitaires et le rond-point du Pont des Anglais. Certains d'entre eux étaient dans la zone commerciale du plateau des Couleurs, où l'année dernière 250 kilos de mégots de cigarettes, de bouteilles en plastique ou encore de pneus ont été collectés.

Des mégots, des masques et du plastique

Musique à fond dans les oreilles, les cheveux attachés et équipée de deux paires de gants, Sandrine s'accroupit au pied d'un arbre sur le parking de la zone commerciale. Elle pointe du doigt un caleçon "abandonné" : "Une personne a sûrement profité de notre enseigne pour venir faire ses achats et se changer tout de suite sur le parking ", plaisante-elle.

Elle travaille en face, dans le magasin Kiabi, à l'origine de cette collecte. Au pied de cet arbre aussi un paquet de cigarettes, une briquette de jus de fruit... Et encore, ce n'est qu'une infime partie du parking. Il y a des déchets un peu partout, principalement des mégots, beaucoup de masques aussi et du plastique. Sandrine est dépitée. "On a juste une journée pour ça, pour nettoyer la zone et très peu de gens sont là."

Un peu plus d'une tonne d'ordures ménagères ramassée en 2020

Ils sont moins nombreux que l'année passée. Cinq volontaires seulement ont répondu à l'appel au plateau des couleurs. Mais pas question de se laisser abattre, Marie-Annick, gérante de Kiabi, ramasse les bouts de plastique incrustés dans les parterres d'herbes. "C'est super important de nettoyer notre planète, on fait notre petit geste", sourit-elle. La gérante affirme qu'elle voit souvent des clients jeter des choses au sol, des tickets de caisse, des masques, pourtant des poubelles sont installées aux entrées et aux sorties des magasins.

Les équipes de la mairie et de Valence Romans agglo, qui accompagnent les groupes dans leur démarche, doivent passer en début de semaine dans les différents points de collecte. En 2020, un peu plus d'une tonne d'ordures ménagères a été ramassée dans le secteur de Valence dont plus de 900 kilos rien qu'au niveau du rond-point du Pont des Anglais. 1.600 litres de bouteilles et de canettes. Sans compter le verre que chaque groupe de bénévoles s'est chargé de jeter dans les conteneurs à proximité.

A Valence, une centaine de bénévoles ont participé à la journée mondiale du nettoyage. © Radio France - Elsa Vande Wiele