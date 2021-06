Une centaine de foyers privés d'électricité dans le Sud-Est des Landes

Après les orages de cette nuit dans les Landes, une centaine de foyers sont privés d'électricité dans le Sud-Est du département. Les communes de Lacajunte, Philondenx et Pimbo sont notamment touchées. Les équipes d'Enedis sont sur place.

Une centaine de foyers sont privés d’électricité dans le secteur Sud-Est des Landes ce dimanche 20 juin après les orages de la nuit. Un gros coup de vent, bref mais suffisamment intense, a mis plusieurs poteaux à terre. Les dégâts sont importants, selon l'opérateur Enedis. Des équipes sont actuellement sur place pour réparer les dégâts.

Lacajunte, Philondenx et Pimbo

Selon Enedis, la panne d'électricité touche notamment trois communes : Lacajunte, Philondenx et Pimbo. La commune de Miramont-Sensacq a elle aussi été privée d'électricité cette nuit, de minuit jusqu'à trois heures du matin. Des groupes électrogènes vont être mis en place pour pouvoir rétablir le courant le plus rapidement possible. Le retour à la normale est prévu dans la journée.

Les Landes qui sont toujours en vigilance jaune aux orages jusqu'à ce dimanche midi. En France, 23 départements sont toujours en orange. Près de 5000 foyers sont notamment privés d'électricité en Dordogne, du côté de Toulouse mais aussi dans la Marne, la Seine-et-Marne et dans l'Aisne.