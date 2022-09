PHOTOS - Une centaine de jeunes présents à la marche pour le climat de Montpellier

"La Terre ne va pas disparaitre, nous peut-être", "le vert est la couleur de la révolution", '"Terrien sans la terre, t'es rien." Les slogans inscrits sur des panneaux étaient variés ce vendredi à la marche pour le climat de Montpellier. Une centaine de jeunes se sont réunis, ils sont partis à 14 h de l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

"La Terre ne va pas disparaitre, nous peut-être" est écrit sur une pancarte à la marche pour le climat de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Le cortège est monté jusqu'à la Promenade du Peyrou avant de revenir au point de départ. Une mobilisation nationale, à l'appel de Youth for Climate et plusieurs associations engagées pour l'environnement. Celle de Montpellier devait se tenir ce samedi mais elle a été avancée à cause des risques d'intempéries.

"Il faut demander les efforts aux bonnes personnes" — Marion Antrope, coordinatrice des jeunes écolos de Montpellier

Se mobiliser dans la rue, c'est important pour Raphaël Valette, 22 ans. Il est l'un des coordinateurs des jeunes écolos à Montpellier : "ça permet de montrer aux gens que les jeunes s'engagent pour l'écologie."

Même si, pour lui, "on ne peut pas toujours demander à l'étudiant précaire ou à l'ouvrier de faire des efforts alors que les plus aisés sur la planète ne font rien. Evidemment, il faut faire des efforts. Mais si nous, on joue le jeu et que les plus riches ne jouent pas le jeu, on fait des efforts dans le vide."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marion Antrope, 19 ans, aussi coordinatrice des jeunes écolos de Montpellier dénonce une incohérence. "En ce moment, on sensibilise les citoyens à prendre le train. Sauf que ça coûte moins cher de prendre l'avion. Ce n'est pas normal. Comment fait-on pour s'engager quand on n'a pas les moyens économiques pour le faire ? "

Avant de conclure : '"Donc nous on doit dépenser beaucoup d'argent pour faire un trajet en train. Alors que derrière, les plus riches prennent des jets privés. À un moment donné, il faut demander les efforts aux bonnes personnes."

Efforts collectifs et individuels

Cléo Rochat, 23 ans, est étudiante en économie sociale et solidaire à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle faisait partie du cortège. C'est important d'alerter sur la question climatique pour elle : "cette cause me concerne, mais ça concerne tout le monde. Il n'y a plus besoin de prouver qu'on est vraiment dans une crise climatique qui dépasse tout ce qu'on aurait pu croire."

Les efforts doivent être collectifs et individuels pour changer les choses selon Cléo Rochat : "toute forme de mobilisation, tout ce qu'on peut faire à notre échelle, il faut le faire. Il faut vraiment que les choses commencent à changer maintenant et sévèrement. Sinon, on ne va plus s'en sortir."