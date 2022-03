Une centaine de personnes ont marché pour le climat à Châteauroux ce samedi 12 mars

Le climat peu propice de ce samedi 12 mars ne les a pas découragés. Une centaine de personnes ont manifesté sous la pluie, à Châteauroux, à l'occasion d'une marche pour le climat. Ils ont répondu à une mobilisation nationale. Après le nouveau rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), et alors que l'environnement est au coeur des priorités des français pour l'élection présidentielle 2022, ils regrettent le peu de place accordée à l'écologie dans le débat public.

Le problème c'est que, pour nous, c'est toujours aussi important dans nos vies - Violette

Violette et ses amis ne sont pas encore majeurs, mais ce n'est pas leur première manifestation. Cela fait un moment maintenant que ces jeunes castelroussins s'inquiètent pour leur avenir. Leurs convictions n'ont pas bougé d'un iota et ils sont venus le faire savoir, déguisés. L'un d'eux est habillé en panda, un autre porte un costume Casimir, quant à Violette elle porte des ailes de papillon accompagné d'un parapluie imitant la couleur d'une coccinelle.

Violette et ses amis ne sont pas encore majeurs, mais ce n'est pas leur première manifestation. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Le problème c'est que, pour nous, c'est toujours aussi important dans nos vies" confie Violette, qui poursuit, "voir qu'Emmanuel Macron ne prend aucune mesure contre ça, que dans le programme de chaque personne, il y a vraiment peu de chose, à part quelques candidats. On se dit que non seulement celui qui est au pouvoir ne s'y intéresse pas, mais pour les cinq ans à venir, il n'y a pas beaucoup plus d'espoir".

à lire aussi Rapport du GIEC sur le changement climatique : quels bouleversements en Bretagne ?

On a l'impression que tout ce qui touche la citoyenneté est complètement sans effet sur sur l'approche politique - Francis (organisateur)

Le GIEC, dans un rapport publié fin février, n'a pu que constater l'accélération du réchauffement climatique. Tandis que, l'environnement est dans le top 3 des priorités des français en vue de cette présidentielle. Ce manque de visibilité, la quasi absence de l'écologie dans le débat public, c'est une forme de déni démocratique.

Parmi les slogans on a pu lire : "la planète, vous la voulez bleue ou bien cuite?" © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"On s'aperçoit que très peu de candidats abordent ce problème qu'est le dérèglement climatique, alors que pour nous, ça nous paraît complètement central par rapport à une approche politique de la vie des jours, des mois et des années à venir" explique Francis, l'un des organisateurs qui dénonce : "On a l'impression que tout ce qui touche la citoyenneté, c'est à dire les citoyens, c'est quelque chose qui est complètement sans effet sur sur l'approche politique".

Il faut absolument que nous, citoyens soyons présents aussi. Sinon, les choses bougeront beaucoup moins vite - Denis

Si ils manifestent, c'est justement pour montrer aux politiques que cette question n'a pas disparue, loin de là, qu'il y a urgence. Il faut faire pression sur les politiques, cela doit partir d'en bas estime des manifestants. "Si tout le monde arrive à faire comprendre que c'est important, les politiques vont pouvoir mettre en place des choses exprès" explique Alizée, dont le papa, Denis, abonde "C'est vrai qu'il faut absolument que nous, en tant que citoyens, on soit présents aussi. Sinon, c'est vrai que les choses bougeront beaucoup moins vite malheureusement".

Une seconde marche pour le climat organisée, cette fois à Bourges, a réuni une trentaine de personnes en milieu d'après-midi.