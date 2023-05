Une centrale solaire avec plus de 40.000 panneaux photovoltaïques inaugurée en Alsace

Il s'agit de la plus grande centrale solaire d'Alsace. Elle est installée entre Biesheim et Volgelsheim, sur un ancien terrain militaire dans le Haut-Rhin. C'est grand comme 27 terrains de football, 22 hectares au total, avec plus de 41.000 panneaux solaires.

Premier grand projet après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim

Il s'agit d'un investissement de 15 millions d'euros pour Engie et Vialis, le fournisseur d'énergie colmarien. C'est le premier projet concret qui sort de terre après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en juin 2020 .

Cette grande centrale solaire va produire production de 22 Mégawatts, soit la consommation de plus de 10.000 personnes. L'Alsace n'a pas été choisie au hasard.

Des moutons sont déployés pour entretenir le terrain © Radio France - Guillaume Chhum

" Il y a assez d'ensoleillement et assez de terrains pour produire une électricité qui reste compétitive. Il faut savoir que les énergies renouvelables aujourd'hui coûtent beaucoup moins cher que l'électricité que l'on trouve sur le marché. Cela crée des revenus pour l'Etat pour financer le bouclier tarifaire," explique Nicolas Giuliano, le directeur développement d'Engie Green.

Des moutons sur cette grande centrale solaire

Sur cet immense terrain, il y a un soucis de préservation de l'environnement, avec l'écosystème maintenu. Il y a des moutons pour entretenir cet immense espace. Les projets d'énergie solaire ne manquent pas en Alsace, l'ouverture d'une autre centrale photovoltaïque est aussi prévue pour septembre 2024.

Ce sera à l'ouest de Colmar, avec des panneaux photovoltaïques installés sur 11 hectares