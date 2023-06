Une chaine humaine organisée dans le Gâtinais contre l'implantation d'éoliennes géantes

C'est une manifestation originale qui est organisée ce samedi après-midi au lieu dit la Merville, à Pers-en-Gâtinais dans le Loiret. Les associations Persée 45, Aire 45 et Vents Libres appellent à former une chaine humaine de 200 m. Une manière de symboliser le gigantisme des trois éoliennes en projet sur la commune voisine de Griselles. "Ce sera parmi les plus hautes de France à 200 m en bout de palme" explique Didier Serrat, qui a fondé l'association Persée 45 en avril dernier. "Pour se rendre compte, on peut dire que c'est la hauteur de la Tour Montparnasse à Paris ou encore quatre fois la hauteur des pylônes haute tension que l'on voit dans nos champs".

"Sous couvert d'écologie, on va détruire la nature"

Ce projet de trois éoliennes est porté par la société ABO Wind, qui vient de déposer une demande d'autorisation en Préfecture du Loiret. "Ils n'ont fait qu'une seule réunion publique à Griselles fin 2019 et depuis on ne les a jamais revus" déplore Magalie Pasquier, présidente d'AIRE 45. Pour elle, l'installation de ces éoliennes géantes est un contresens total. "On est sur un territoire avec des enjeux paysagers à conserver. Là, avec des machines à 200 m de haut, qu'est-ce que vous voulez préserver ? Je ne comprends pas que sous couvert d'écologie, on va détruire la nature".

Les opposants au projet mettent également en avant les nuisances sonores avec le bruit des éoliennes, les éventuels troubles du sommeil et aussi les contraintes pour l'environnement. "Pour implanter ces éoliennes, il va falloir des socles en béton sur plus de 500 m² et 4 m de profondeur. Ça représente des tonnes de béton et ferraille à installer et à enfouir et peut-être aussi un jour à démanteler sachant qu'on ne sait toujours pas recycler les palmes" précise Didier Serrat. Selon l'opposant, la présence de ces éoliennes géantes risque aussi de perturber les oiseaux , les abeilles et les chauves-souris.

Après Griselles en 2021, le conseil municipal de Pers-en-Gâtinais vient de voter contre le projet en avril dernier. " Mais, les maires ne sont pas entendus. Il y a un plan national pour mettre de l'éolien et tout le monde fonce" déplore Didier Serrat. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15h, à la Merville, route de la Selle sur le Bied, à Pers-en-Gâtinais. La chaine humaine sera filmée par un drone.