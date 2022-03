Une Charte du Voyageur pour les touristes en Bretagne

Née dans le pays de Vannes, la Charte du Voyageur en Bretagne a été adaptée et adoptée par l'ensemble des offices du tourisme de la région. Avec un message volontairement décalé, elle incite l'ensemble des vacanciers bretons à un tourisme plus eco-responsable et plus curieux.

Elle tient en douze commandements, avec pour chacun un jeu de mots ou un cliché bien breton. "Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre" ou encore "On ramasse ses déchets parce que c'est pas la mer à boire". Adoptée par les 60 offices du tourisme bretons, cette charte déclinée en numérique et sur des cartes postales en papier recyclé veut faire changer les mentalités des touristes qui visitent la région "pour proposer une immersion décalée en Bretagne et préserver les richesses de ce territoire exceptionnel" dit la Fédération des Offices du Tourisme de Bretagne.

La Charte du Voyageur © Radio France - Frédérick Colas

"Si on ne pense pas notre tourisme, on le subira explique le président de l'OTB Bernard Delhaye. Avec l'après Covid on peu espérer un tourisme un peu plus slow, différent". La charte parrainée par la navigatrice Malouine Servane Escoffier-Burton et Louis Bodin, le présentateur météo de TF1, veut donc amorcer un virage qui sera forcément lent vers un tourisme plus éco-responsable. "Dès qu'on parle de rapport avec la nature, il faut penser temps long affirme Louis Bodin. C'est contraire à la société actuelle où l'on veut tout régenter et où on veut tout, tout de suite". La Charte du Voyageur que l'on peut aussi signer sur le site internet sera distribuée par les offices du tourisme aux guides, hébergeurs et professionnels de chaque secteur. Disponible également en braille, elle sera bientôt traduite en breton, en gallo et en langues étrangères.