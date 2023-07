Une charte pour économiser l'eau dans l'Hérault

Une cinquantaine d'élus des quatre coins du département se sont retrouvés ce mardi pour la signature de cette charte *"Economisons l'eau"*et ont pu faire part de leurs expériences. Même si la situation n'est pas aussi critique que dans les Pyrénées Orientales, le manque d'eau dans l'Hérault est tout de même préoccupant.

Deux lacs du Salagou par jour

"Dans notre département les besoins quotidien en eau correspondent à 23 packs par habitant, autrement dit 2 fois le volume du lac du Salagou et ces besoins sont chaque année plus importants avec l'arrivée de 1500 habitants de plus par mois" lâche en préambule le préfet Hugues Moutouh.

Cette charte comporte 13 mesures pour inciter les communes à mieux gérer leurs équipements et les aider à sensibiliser les citoyens qui selon Christophe Morgo maire de Mèze n'ont pas pris la mesure du manque d'eau "on l'a vu au moment des quelques précipitations en mai et juin, les gens ont dit çà y est il a plu alors qu'il est presque rien tombé et que les nappes n'ont pas été rechargées, il faut leur expliquer que la situation est grave"

"Nous sommes installés dans un mode de vie extrêmement consommateur d'eau, c'est une ressource limitée mais on ne la conçoit pas comme çà. Il faut donc un portage politique fort pour que cette idée là se diffuse dans la population" ajoute Véronique Négret maire de Villeneuve-Les-Maguelone.

Encourager le Réut !

"Cette charte c'est tout le contraire de l'écologie punitive ou de l'écologie spectacle qui provoque un rejet dans la population" selon le préfet Hugues Moutouh. Elle aide par exemple a limiter le gaspillage et encourage à la réutilisation des eaux usées pour nettoyer les trottoirs par exemple.

Un logo a été spécialement créé une goutte d'eau avec une mairie a l'intérieur et ce message "Economisons l'eau, Ma commune s'engage". Chacune peut l'utiliser librement pour communiquer notamment dans le bulletin municipal.

