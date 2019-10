Une charte signée à Marseille par des opérateurs de croisières pour préserver l'environnement

Marseille, France

Les compagnies Costa, MSC, Ponant et Royal Caribean,les principaux armateurs mais aussi le grand port maritime de Marseille et les collectivités territoriales s'engagent a mettre en place plusieurs actions pour que l activité croisière ait de moins en moins d'impacts négatifs. Marseille est aujourd'hui , le premier port de croisière en France , le quatrième de Méditerranée avec prés de 2 millions de passagers . Toulon , La Seyne , mais aussi Cannes et Villefranche plus à l'est accueillent aussi des paquebots .Cette charte bleue devrait un peu rassurer notamment les habitants de l'Estaque , ceux de Saint Henri,de Saint Louis des quartiers proches des terminaux croisières .L 'objectif est de concilier une activité en plein essor ,les escales du groupe Costa par exemple ont rapporté 163 millions d'euros à l'économie locale en 2018 avec la création de 850 emplois à plein temps ,avec la protection de l'air.

Le GNL, une des solutions

Pour y arriver , il est notamment question d'un carburant appelé GNL pour gaz naturel liquéfié. Il est utilisé en mers mais aussi lorsque les bateaux sont à quai et ou il faut continuer à produire de l Electricité.Neil Palomba , le président du groupe Costa affirme que le GNL est le carburant le plus propre disponible aujourd'hui et avec l arrivée de nouveaux bateaux les émissions toxiques dans l air seront presque réduites à zéro.Le Costa Sméralda sera le premier navire de ce type à embarquer des passagers à Marseille tous les dimanche d'ici un mois .

D'autres mesures

Dans cette charte bleue initiée par le Club Croisière Marseille Provence , d'autres grandes dispositions. par exemple manœuvrer dans le port et dans sa zone d'entrée avec une vitesse maximale de 10 nœuds avec du diesel maritime moins polluant que le fioul lourd.Le port va aussi développer le branchement électrique à quai avec à terme des puissances importantes pour les paquebots géants.Il va aussi encourager les armateurs dont les bateaux sont équipés de scrubbers , des laveurs de fumée.

Reste maintenant à convaincre les compagnies de car ferries de signer cette charte , mais aussi notamment les sociétés d'autocars ; des centaines de leurs véhicules sillonnent Marseille et la Provence certains jours.