Une Charte sur l'implantation des éoliennes dans le Pithiverais-Gâtinais : "On souhaite un débat apaisé"

Comment apaiser le débat sur les éoliennes ? Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a annoncé mardi des mesures pour favoriser un développement "maîtrisé" des parcs éoliens : un "médiateur de l'éolien" va être nommé ; contre les nuisances sonores, il y aura des "contrôles systématiques du bruit" à partir du 1er janvier ; pour réduire l'impact lumineux, les signaux seront, à partir de mi-2022 et comme en Allemagne, allumés uniquement lors du passage d'avions ; enfin la filière financera, sur ses ventes d'électricité, un "fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel" des territoires.

De son côté, la communauté de communes Pithiverais-Gâtinais, basée à Beaune-la-Rolande, vient d'adopter une "Charte en vue d'un développement de projets d’énergies renouvelables concertés et maîtrisés" qui concerne à la fois le photovoltaïque, la méthanisation et les éoliennes. Ce secteur de la Beauce qui comprend 32 communes est particulièrement concerné par le sujet des éoliennes, avec actuellement 2 projets autorisés mais qui font l'objet d'un contentieux judiciaire (d'une part à Lorcy, et d'autre part à Barville-en-Gâtinais et Egry) et 2 autres projets qui attendent encore les autorisations (à Auxy et Bordeaux-en-Gâtinais). Entretien avec Christian Barrier, vice-président de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, en charge du développement durable, et maire de Nancray-sur-Rimarde.

Comment est venue cette idée d'une Charte, notamment sur la question des éoliennes ?

Christian BARRIER : Il ne se passe pas une semaine sans qu'un développeur d'éoliennes ne contacte une mairie de notre territoire ! C'est vraiment une problématique récurrente. Certains développeurs peuvent évidemment être de bonne foi, mais on sait que d'autres peuvent prospecter large, avec des sièges basés à l'étranger. Face à ces professionnels dont c'est le métier, nous, les élus, sommes un peu désarmés. L'idée de cette Charte, à laquelle on réfléchissait depuis plusieurs années, c'est d'abord d'apporter des conseils juridiques et techniques à chaque maire du secteur.

L'autre idée, c'est de se doter d'une sorte de Code de bonne conduite ?

Exactement, à l'attention des porteurs de projet comme des élus. C'est dans l'intérêt de tous ! Aujourd'hui, beaucoup de projets font l'objet de crispations chez les habitants et cela n'amuse personne de voir proliférer les contentieux sur ce sujet. En codifiant nous-mêmes en amont les règles du jeu, c'est peut-être - je dis bien peut-être - c'est peut-être de nature à faire accepter plus sereinement et plus facilement le développement de cette énergie renouvelable, qui peut contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique.

Votre texte fixe des règles strictes en matière de concertation et en matière de construction...

La concertation est fondamentale. Nous voulons notamment que tout porteur de projet s'adresse d'abord aux élus, avant toute prospection ou signature de bail avec un propriétaire foncier ; si le projet ne reçoit pas l'assentiment de la commune concernée, le porteur de projet doit y renoncer et non pas tenter de passer en force auprès de la préfecture. Quant aux règles de construction, la loi fixe actuellement à 500 mètres la distance minimale entre les éoliennes et les habitations ; mais cette loi date d'une époque où les éoliennes faisaient 80 mètres de hauteur : aujourd'hui, elles font souvent 180 mètres de haut ! Et avec une telle taille, à 500 mètres de distance de votre maison, vous vous demandez en permanence si l'éolienne ne va pas vous tomber dessus... Notre Charte prévoit donc une distance minimale d’implantation par rapport aux habitations de 6 fois la hauteur de l’éolienne, afin de prendre en compte les technologies d'aujourd'hui.

Reste que cette Charte n'a qu'une valeur incitative, elle n'a aucune valeur contraignante...

C'est effectivement la limite. Mais je pense sincèrement que dès lors qu'un territoire de 32 communes adhère à une Charte pour exprimer une volonté de codifier les relations entre les développeurs et les collectivités, les services préfectoraux ne peuvent pas l'ignorer et doivent le prendre en compte. C'est un jalon pour l'avenir : encore une fois, tout le monde a intérêt à avoir un débat apaisé sur cette question des énergies renouvelables, et en particulier des éoliennes.