Une chaufferie biomasse pour le Campus des métiers en Charente

Le Campus des métiers de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Charente, sur la zone industrielle de L'Isle-d'Espagnac, c'est l'ancienne CIFOP où sont formés depuis 50 ans les apprentis de l'industrie et des services. C'est un campus de 38 000 mètres carrés de bâtiments sur 16 hectares. Ils seront désormais raccordés à la chaufferie biomasse, y compris les 6 internats, les ateliers, la cuisine et le restaurant d'application. Ce sont les déchets de la filière bois qui produisent chauffage et eau chaude. Ils proviennent de gisements dans un rayon de 100 kilomètres maximum.

Le campus des métiers dispose aussi d'un parc photovoltaïque qui permet à la CCI d'assurer son autoconsommation d'électricité.

Le silo de plaquettes de bois © Radio France - Pierre MARSAT

