Une "chaussée réservoir" pour limiter les inondations rue Jean Jaurès à Reims

Depuis plusieurs jours déjà et encore pour quelques mois, la rue Ruinart de Brimont est en travaux à Reims. Il s'agit d'y faire une chaussée réservoir afin de limiter au maximum le ruissellement de l'eau en cas d'orage et donc les inondations dans le quartier Jean Jaurès, régulièrement touché.

A chaque orage ou alerte météo c'est la même chose à Reims : les riverains du quartier Jean Jaurès s'inquiètent et tentent de protéger leurs biens au maximum. Ils ont tous en tête ce mois de juin 2021, au cours duquel ils ont été inondés trois fois en trois semaines. C'est pour éviter que ce genre de scène ne se reproduise que la rue Ruinart de Brimont est en ce moment en travaux.

Tout est en train d'être refait : la route et les trottoirs, afin de créer une "chaussée réservoir". De l'extérieur rien ne se verra car la route sera la même qu'avant, avec un enrobé imperméable. C'est en sous-sol que tout se passe car sous la route, on trouve une structure en cailloux où l’eau pourra se stocker, dans l'espace vide laissé entre les cailloux : 35% de vide au total.

La nouvelle route en plan de coupe, qui permet de visualiser les vides dans lesquels l'eau sera stockée © Radio France - Aurélie Jacquand

L'eau est ainsi stockée sur toute la longueur de la rue ! soit environ 150 mètres dans le cas de la rue Ruinart de Brimont. "La différence avec l'ancien système, c'est que les avaloirs par lesquels l'eau s'évacue ne sont plus reliés à des canalisations, mais à un drain qui envoie l'eau dans les vides", explique les techniciens des services de la voierie et de l'eau et de l'assainissement de la ville de Reims.

Un avaloir, qui permet l'évacuation de l'eau en cas de pluie © Radio France - Aurélie Jacquand

Une fois en sous-sol, l'eau de pluie est progressivement absorbée jusqu’aux nappes phréatiques. "Quand on sait que la majeure partie de l'eau potable de Reims vient des nappes phréatiques, on se rend compte de l'importance de capter l'eau de pluie", souligne Mélodie Casanova, cheffe de projet à la direction de l'eau et de l'assainissement.

Cette installation ne pourrait pas se faire dans chaque rue de Reims, pour des raisons de topographie du lieu, et ce n'est pas non plus la seule solution envisagée pour limiter les conséquences des orages sur la rue Jean Jaurès : "On peut aussi faire des toits végétalisés, ou encore des noues, sorte de fossés qui récupère l'eau, ou même des revêtements de sol perméables, explique Mélodie Casnova, c'est encore en phase d'étude".

Ces travaux s'inscrivent en tout cas dans le "plan pluie" du Grand Reims. Un plan qui permettra de définir des zones, au sein desquelles tout projet immobilier ou de voierie devra intégrer une solution pour récupérer ou évacuer les eaux de pluie. Ce "plan pluie" sera bientôt soumis à enquête publique.