Une chercheuse nancéienne récompensée pour ses travaux sur la purification de l'eau courante et des océans

Ses travaux sont porteurs d'espoir pour rendre accessible au plus grand nombre une eau potable de qualité. Lucie Ries reçoit ce mercredi 12 octobre à Paris le prix Jeunes Talents L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science. Au total, 35 chercheuses sont distinguées.

Originaire de Nancy, la jeune femme de 30 ans, maman de deux enfants, s'est formée à l'Ecole européenne d'ingénieur en génie des matériaux à Nancy. Elle est aujourd'hui post doctorante au sein du Laboratoire de physique de l'Ecole Normale Supérieure de Paris . Lucie Ries travaille sur la purification de l'eau de mer et de l'eau courante. Pour cela, elle a développé des membranes à partir de nanomatériaux, capables de filtrer l'infiniment petit.

"C'est une espèce de passoire à l'échelle moléculaire, capable de bloquer le sel de mer et laisser passer l'eau. On va pouvoir faire du dessalement et donc obtenir de l'eau potable", précise la chercheuse. Une technique beaucoup moins énergivore et coûteuse que celles existant déjà.

Nouveaux contaminants

Ces passoires présentent également un grand intérêt pour le traitement de l'eau dans les stations d'épuration : "la purification de l'eau courante est de plus en plus compliquée car il y a de nouveaux contaminants, les pesticides, les hormones, les antibiotiques".

Un exemple ? "Quand on prend un cachet d'aspirine, ça passe dans l'urine et se retrouve dans l'eau. En station d'épuration, on arrive à en éliminer une grande partie mais il en reste quand même de très faibles quantités, là on parle d'un cachet d'aspirine dans une piscine olympique. Mais cette quantité, aussi infime qu'elle soit, va nuire sévèrement à l'environnement et à la santé", insiste Lucie Ries.

La chercheuse est en contact avec des industriels pour développer des partenariats autour de ses travaux. Grâce à ce prix, Lucie Ries va recevoir une bourse de recherche non négligeable de 20 000€.