Une cigale entendue à 1.700 mètres d'altitude en Vallée d'Aspe dans les Pyrénées

Conséquence du réchauffement et d'un été caniculaire, une cigale, symbole des régions méditerranéennes a été entendue par des agents du Parc national des Pyrénées à 1700 m d'altitude en Vallée d'Aspe. Pas vraiment l'endroit où l'insecte à l'habitude de chanter.

On n'avait jamais entendu chanter une cigale aussi haut en montagne (photo d'illustration)

Dans un été qui bat tous les records de chaleur et de sécheresse, voilà une observation qui est tout à fait inédite. Une cigale a été entendue par des agents du Parc national des Pyrénées à 1.700 mètres d'altitude en Vallée d'Aspe. C'est une première. "C'était lors d'un suivi grand tétras, explique Pierre Lapenu, chef adjoint du service connaissance au Parc national des Pyrénées. "Nos agents ont entendu cette cigale dans une hêtraie sapinière qui n'est pas son biotope favorable. C'est la première fois à cette altitude, mais les observations de ce type se multiplient et montrent qu'il y a un changement qui est plus profond qu'un simple épisode météorologique exceptionnel."

Les dérèglements climatiques provoquent des changements de comportements pour de nombreuses espèces. Pendant la vague de chaleur de juin, en pleine période nuptiale, des oiseaux chanteurs en quête de fraîcheur, ont été observés à des altitudes, là aussi inhabituelles. Ainsi le Pouillot de Bonelli a été vu dans différents endroits du Parc à plus de 2.000 mètres d'altitude. "Normalement, il ne dépasse pas les 600 mètres dans notre région."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une floraison avec au moins un mois d’avance

Cette année, les edelweiss et le génépi étaient déjà en fleurs mi-juillet. Les myrtilles étaient aussi en fruit de très bonne heure. La colchique des Pyrénées a fleuri le 15 juillet au lieu du 15 août en vallée d’Ossau à 1.700 mètres d'altitude. Les effets de la sècheresse sont visibles partout dans le Parc.

"Les névés du cirque de Gavarnie ont fondus très rapidement sur juin et juillet". Les parois du cirque, lieu d’écoulements habituellement, se sont asséchées dès le mois de juillet et les torrents de montagne ont un niveau très bas depuis mi-juillet. _"C'est bien visible sur le plateau du Cayan. Le glacier d'Ossoue, proche du Vignemale, (le dernier des Pyrénées), montrait des signes de fonte importante dès le mois de juillet", indique encore Pierre Lapenu._ La glace est en effet à nue après la fonte d'une très grande partie du manteau neigeux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le comportement des visiteurs est aussi modifié. Avec la chaleur, les vacanciers présents dans le Parc sont montés plus haut cet été dans les espaces protégés. Ils n’hésitent plus à se baigner dans les plans d'eau d'altitude et les torrents de montagne.