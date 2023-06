Une collecte de dons lancée pour ramener de l'eau sur la Montagnette

"On se lève pour la Montagnette !" C'est avec ce slogan rappelant une célèbre publicité pour un dessert que la mairie de Barbentane a décidé de lancer son projet autour du massif ravagé par un incendie à l'été 2022 : quelque 1.500 hectares avaient brûlé. Un peu moins d'un an après, une collecte de fonds est lancée, et plusieurs événements vont avoir lieu cet été. Tous avec le même but : financer des études sur l'irrigation de l'eau à la Montagnette.

Dons en ligne et représentations théâtrales

La collecte doit être accessible ce mercredi 14 juin sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. La mairie espère récolter environ 100.000 euros via ce moyen, en précisant que les dons sont déductibles des impôts. Les entreprises vont aussi être démarchées pour donner de l'argent.

En parallèle, des événements culturels vont avoir lieu. Le festival d'Avignon va organiser d u 17 au 24 juillet des spectacles-randonnées dans le massif , basés sur l'œuvre de Jean Giono "Que ma joie demeure".

Le 18 juillet, soit un an jour pour jour après l'incendie, une pièce nommée "L'addition" sera aussi jouée à l'espace Baron de Chabert, à Barbentane.

Le soutien de célébrités

Enfin, la commune compte aussi sur les célébrités pour récolter des dons. "La Montagne en fête", une soirée "d'humour, de chansons et de fête" est prévue le 6 août. L'événement sera animé par Olivier Minne. Le présentateur de Fort Boyard est le parrain de toute l'opération "On se lève pour la Montagnette".

"J'ai accepté cette tâche pour deux raisons" sourit l'homme de télé. "D'abord parce que j'ai un rapport à la nature très sensible. Et puis au-delà de ça car j'ai un rapport particulier avec cette terre de Provence, un rapport très affectif. Je viens ici très régulièrement depuis plus de 10 ans, j'y ai un rapport très, très fort" poursuit-il. "La Montagnette est aussi un endroit très particulier car on y trouve certaines espèces animales ou végétales particulières. C'est pour ça qu'il y a selon moi d'autant plus urgence à mettre en place tout ce qui permettra de sauver tout ce qui peut être encore sauvable."

Ce soir du 6 août, Anne Roumanoff jouera son spectacle sur l'esplanade du Séquier, où auront aussi lieux des concerts. La soirée commencera à 17h à la salle des fêtes avec des récitals.

De plus, pour toucher le maximum de personnes, plusieurs célébrités ont accepté de partager le lien de la cagnotte en ligne sur leurs réseaux sociaux : Jean Reno, Emmanuelle Béart, Jean Alesi, Charlotte de Turkheim, Benoît Paire, Laurent Paganelli... Enfin, l'affiche de la soirée du 6 août a été réalisée par le dessinateur Joann Sfar.

L'affiche pour la soirée du 6 août, illustrée par Joann Sfar. © Radio France - Xavier Ponroy

À quoi va servir l'argent ?

Tout l'argent récolté via les différentes opérations de "On se lève pour la Montagnette" servira à financer des études concernant le massif. "Nous manquons cruellement d'eau sur la Montagnette" regrette le maire, Jean-Christophe Daudet. Et nous souhaitons installer un système d'irrigation pour de nouvelles cultures, notamment des oliviers, pares-feux très intéressants."

Les études chercheront justement à délimiter les besoins précis en eau de ces nouvelles cultures. Il s'agira ensuite de choisir le moyen d'amener l'eau : forages, pompages, récupération d'eaux usées...