Une colonie d'hirondelles à reloger à la résidence les Chênes de Cambrai avant les travaux

Les volatiles ont trouvé depuis des années un havre de paix sur cet immeuble, une soixantaine de nids ont été recensés. Mais le bailleur social va bientôt installer des volets, et détruire 20 nids. Pour compenser 40 nids artificiels seront installés tout en haut de l'édifice.

Jumelle autour du cou, Elodie Delacourt, observe les nids qui se concentrent sur les 4 derniers étages de la résidence les chênes de Cambrai au bord des fenêtres sur la façade sud.

Cette membre du groupement ornithologique et naturaliste du Nord le GON en a recensé une soixantaine sur tout le bâtiment, presque 3 fois plus qu'en 2016 au début du suivi.

Les hirondelles ont trouvé ici un havre de paix avec du crépi en revêtement qui "favorise l'accroche des nids" explique la jeune femme qui évoque aussi un environnement favorable, avec un "peu de végétation" en milieu urbain et "l'influence du canal " juste à côté, qui attire les insectes dont sont friandes les hirondelles.

40 nids artificiels et des planches anti-fientes

Mais pour améliorer le quotidien des locataires, le bailleur social va devoir détruire des nids pour installer des volets, une destruction interdite par la loi, comme la destruction des oeufs et des poussins, car les hirondelles sont une espèce protégée. Clésence doit donc compenser avec des nids artificiels, pour 20 nids détruits, 40 installés tout en haut de l'immeuble.

Des planches anti-fiente seront également installées pour éviter les nuisances, et un bac à boue pour que les hirondelles retrouvent des matériaux de construction de leurs nids pour éventuellement en construire d'autres elles-même, explique Elodie Delacourt.

Des travaux qui seront réalisées avant le 1° mars, avant la nidification pour pas déranger l'arrivée des hirondelles.

Des colocataires à plumes qui permettent de passer des étés avec moins de mouches et de moustiques

Elodie Delacourt va ensuite inviter les habitants à compter les oiseaux et les sensibiliser aux avantages de la colocation avec les volatiles. Des volatiles qui permettent notamment de passer des étés plus tranquilles avec moins de mouches et de moustiques

Un couple peut en période de nidification ramener par jour jusqu'à 7000 insectes

Elodie qui n'aura pas besoin de convaincre Irène qui ne se formalise pas des fientes laissées par les hirondelles, elle a hâte de les voir revenir ce printemps dans le nid construit sur la fenêtre de sa chambre à coucher sur la façade nord

Quand elles arrivent je m'assois et je regarde (..) j'ouvre les fenêtres ça les dérange pas, tous les ans je les attends c'est un spectacle !

Le nid installé sur la fenêtre d'Irène © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Irène qui raconte qu'un jour une hirondelle s'est même invitée dans sa chambre à coucher "c'est mignon" s'amuse la retraitée.

Après l'installation des nids artificiels, le GON va assurer un suivi pendant 5 ans pour surveiller l'état de la colonie.