Une colonie de 1.000 chauves-souris à Champigny-sur-Veude, la plus grande connue en Indre-et-Loire

Une colonie de 1 000 chauves-souris découverte chez un particulier à Champigny-sur-Veude. Il s'agit de la plus importante connue dans le département.

La colonie se situe en plein cœur du bourg de la commune, dans un grenier ouvert appartenant à un particulier. Le lieu était abandonné depuis une dizaine d'années. Lors de la réalisation des travaux, un électricien a découvert les chauves-souris. Nadège Guyot, propriétaire du logement, contacte la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine pour recenser la colonie. "On s'est aperçu qu'il y avait 500 chauves-souris en mai 2020", explique-t-elle.

La chauve-souris est un animal protégé

Depuis, la colonie a multiplié. Au dernier recensement cet été, il y en avait 1.000. Sur la charpente en bois du grenier, un nombre impressionnant de chauve-souris se repose. À première vue, on ose à peine s'en approcher, mais ça ne dérange pas Nadège Guyot : "C'est même un bien sûr Champigny-sur-Veude parce qu'on a beaucoup de cours d'eau, on se faisait régulièrement attaquer par les moustiques, et là, on est tranquille, le soir on peut manger sans se faire attaquer."

Le grenier de Champigny-sur-Veude est devenu un refuge pour les chauves-souris. © Radio France - Chadi Yahya

En partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine, le lieu est devenu un refuge pour les chauves-souris. La LPO Touraine s'est même engagée à entretenir le lieu. "On a ramassé une demi-tonne de crotte de chauve-souris", raconte Natacha Griffaut, chiroptérologue.

La spécialiste des chauves-souris peut également rencontrer des personnes réticentes à vivre proche de l'animal et proposer des solutions adaptées. En effet, ce mammifère, parfois considéré à tort comme un oiseau, est un animal protégé. Se débarrasser d'une chauve-souris peut-être punie de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amendes.

"À cause de nos activités humaines, il y a de moins en moins d'insectes, donc toutes les espèces insectivores diminuent", Natacha Griffaut, chiroptérologue

Le mode de vie de la chauve-souris est particulier. L'automne, l'animal se reproduit et se nourrit pour l'hiver, où il hiberne dans des grottes et des caves. Le printemps, la femelle est en période de fécondation avant de mettre bas. Une chauve-souris n'a qu'un seul et unique bébé par an, ce qui explique aussi la diminution de leur nombre. L'été, les femmes se retrouvent dans des greniers pour élever leurs enfants tandis que les mâles partent vivre chacun de leur côté.

Le métier de Natacha Griffaut est aussi "de faire découvrir ce mammifère sous d'autres facettes, inciter à protéger l'espèce". Pour cela, elle organise la nuit de la chauve-souris en partenariat avec l'écomusée du Véron à Savigny-sur-Véron. L'événement aura lieu ce samedi 28 août à l'écomusée. Au programme : ateliers, jeux, conférences, projections de films ou encore observation nocturne de chauves-souris.