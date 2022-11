Une communauté de communes distribue gratuitement 8000 arbres en Drôme et en Ardèche

C'est une initiative à visée écologique et pédagogique qu'a décidé de mettre en place la communauté de communes Porte de DrômArdèche, à partir de ce lundi 21 novembre : une distribution gratuite d'arbres à ses habitants. En tout, 8000 plants d'arbustes fruitiers et d'arbres, tous achetés et produits localement, ont été stockés par les services techniques de la CC et emballés avant d'être distribués par chaque ville ou village.

80% du foncier d'un territoire est privé - Maud Arquillière

C'est l'équipe "rivières" de Bastien Vella qui s'est chargée de répartir et de trier. "Les essences ont été choisies car elles sont produites localement, et qu'elles résistent à la sécheresse", explique-t-il : merisiers, chênes, érables pour les arbres, framboisiers, groseillers, myrtilliers pour les arbustes. "C'est toujours sympa d'avoir des petits fruits, ça donne de l'amour pour l'arbre", sourit Maud Arquillière, chargée de la transition écologique par la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. Le territoire a été frappé, comme beaucoup d'autres cet été, par la sécheresse. "Remettre de l'arbre, c'est remettre de l'ombrage, de l'évapotranspiration qui rafraîchit l'air, de l'humus qui quand il tombe créé un paillage et retient l'eau en cas de pluie", détaille Bastien, "mais 80% du foncier d'un territoire est privé, d'où cette idée pour la semaine de l'arbre", renchérit Maud.

Succès de l'opération

Au départ, les 8000 végétaux commandés paraissaient ambitieux, "aujourd'hui on nous dit qu'il en faut plus, des gens d'autres communautés de communes nous appellent en demandant des arbres", raconte Maud. Et pour végétaliser les espaces publics, la Communauté de Communes a également prévu des aides aux mairies. "La dotation sera de 2500 euros pour les petits projets, jusqu'à 30 000 euros pour les grands projets de végétalisation", détaille Patricia Boidin, vice-présidente en charge de la transition écologique. Trente mille euros, c'est le coût estimé de l'opération distribution pour la semaine de l'arbre.