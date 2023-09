Une commune d'Indre-et-Loire récompensée pour la qualité de son fleurissement

La qualité du fleurissement de Saint-Cyr-sur-Loire en Indre-et-Loire vient d'être reconnue. L'association des Villes et villages fleuris a dévoilé ce mercredi 20 septembre son palmarès 2023. La commune tourangelle de près de 17.000 habitants a obtenu la "fleur d'or".

ⓘ Publicité

Ce label est attribué chaque année aux communes déjà doté des "Quatre fleurs et qui présentent une démarche exemplaire" précise l'association. "Cette récompense est valable un an et renouvelable que tous les six ans", ajoute l'association des Villes et villages fleuris. Avec Saint-Cyr-sur-Loire, cinq autres communes reçoivent le label "fleur d'or" : Changé en Mayenne, Lyons-la-Forêt dans l'Eure, Les Hauts-de-Caux en Seine-Maritime, Megève en Haute-Savoie et Valenciennes dans le Nord.