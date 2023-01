Une commune de Dordogne broie les sapins de Noël pour les livrer à un maraîcher

En quelques secondes, le sapin est entièrement broyé. Aux ateliers municipaux de Chancelade, Dominique Siriex met en route son tracteur pour la première fois de la journée. Le responsable des ateliers a reçu comme consigne de réduire en copeaux tous les arbres remis par les habitants. La Ville a mis en place deux points de collecte pour réutiliser les sapins de Noël et les livrer à un maraîcher. Les emplacements se situent chemin des ateliers et en face de l'hôtel de ville.

"Ca y est, il n'y en a plus !", s'amuse-t-il en poussant le dernier sapin dans le broyeur. Une dizaine de conifères ont déjà été déposés ce lundi 2 janvier au matin, premier jour de collecte. "Une fois broyés, nous allons les mettre dans un camion puis les livrer à la ferme des Tistous, un maraîcher bio de la commune", explique Dominique Siriex.

"Réutiliser, c'est dans l'air du temps"

A ses côtés, Maryline Renaud, première adjointe à la mairie de Chancelade, est satisfaite. "Je me suis demandé ce qui allait se passer avec tous ces arbres et pourquoi on ne les réutilise pas", raconte-t-elle. Celle qui ne supportait plus de voir les sapins "pourrir au fond des jardins" ou "jeter avec les autres ordures ménagères" estime que ce type de recyclage est "dans l'air du temps". Elle ajoute : "Aujourd'hui, il faut tout réutiliser, donc pourquoi pas les sapins qui ont décorés nos maisons ?".

Fertiliser les sols

Une fois broyés, les copeaux de sapins seront livrés par les services de la Ville à la ferme des Tistous, à quelques centaines de mètres des ateliers. Une aubaine pour Antoine Soullard, le maraîcher, qui récupère chaque année entre 100 et 200 m3 de copeaux, de pelouses et de feuilles mortes. "L'intérêt, c'est que ça va nourrir l'activité biologique des sols, des bactéries, des champignons et des vers de terre, décrit-t-il, donc ça apporte de la fertilité sur la parcelle".

Antoine Soullard récupère les copeaux de bois pour les étendre sur ses cultures © Radio France - Gabin Grulet

Antoine Soullard étend les copeaux dans les allées de ses cultures de légumes. Même si les sapins ne représentent qu'une petite partie de ce qu'il récupère chaque année, il s'agit pour lui de la "meilleure valorisation possible". "Je ne pense pas que l'on puisse faire un circuit plus court", sourit-il.

Attention tout de même, Maryline Renaud précise que les sapins doivent être remis sans neige ni décoration car cela serait nocif pour la terre après le broyage. Les habitants de Chancelade ont jusqu'au 20 janvier pour amener leur sapin sur les points de collecte.