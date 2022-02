Une conférence sur le loup annulée sous la pression des réseaux "sociaux"

"Le retour du loup dans nos forêts". Sur le papier, l'intitulé n'avait rien de polémique. Et pourtant l'annonce de cette conférence qui devait se tenir le 18 février prochain au cinéma de Vagney, près de Gérardmer dans les Hautes-Vosges, a déchainé les passions sur les réseaux. A cause du conférencier, Thomas Pfeiffer, un enseignant strasbourgeois auteur de plusieurs ouvrages sur le loup. Pour Bruno Lecomte, éleveur de chèvres à la Bresse dans les Vosges, "n'importe qui peut faire des conférences sur le massif des Vosges sur la thématique du loup mais c'est le côté passion qui l'emporte chez ce monsieur (Thomas Pfeiffer, ndr), il se permet de dire que les systèmes de protection fonctionnent quand on voit avec le temps que ça ne fonctionne pas. Donc quelqu'un qui dit des informations, oui, quelqu'un qui dit de fausses informations dans une conférence, non !".

la queue entre les jambes

Effrayée par la virulence des débats sur les réseaux, la communauté de communes des Hautes-Vosges a préféré purement et simplement annuler le débat prévu le18 février. Thomas Pfeiffer ne décolère pas. "J'ai fait plus de cent conférences, c'est la première fois que ça m'arrive, on voit bien les enjeux et les lobbies politiques qui mettent la queue entre les jambes, aurait-on interdit une conférence sur le maintien de l'agriculture de montagne ? Je ne crois pas. Ces gens là considéraient que j'étais sur leur territoire et la com-com a eu peur tout simplement et malheureusement on ne peut que dénoncer ce type d'attitude, on prive le citoyen d'avoir une information que l'on soit pour ou contre, que l'on soit comme moi apaisé". Suite aux commentaires haineux sur les réseaux, Thomas Pfeiffer a annoncé son intention de déposer plainte pour diffamation, violences verbales et harcèlement. Le maire de Vagney, et président de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges, Didier Houot, n'a pas donné suite à nos sollicitations.