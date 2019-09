Une consigne pour les bouteilles plastiques en Bretagne ?

Finistère, France

Abandonnée il y a quelques années, la consigne des bouteilles revient à la mode. Le gouvernement prévoit de mettre en place une consigne pour les bouteilles plastiques, mais aussi les briques et les canettes, à partir de 2022. Le Sénat se penche sur le texte à partir de mardi dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. L'Union européenne exige que ses membres recyclent 90% de leurs bouteilles plastiques d'ici 2029. La France n'en recycle que 57% actuellement.

La France parmi les mauvais élèves

"C'est une super opportunité à saisir ! Aucun pays européen n'a réussi à atteindre cet objectif sans une consigne de bouteilles plastiques", assure Henri Bourgeois-Costa, porte-parole de la mission plastiques à la Fondation Tara Océan. Celle-ci traque les déchets à bord de la goélette Tara, dont le port d'attache est à Lorient. "Ça permet de mieux collecter, mieux recycler et c'est urgent parce que la France est en bas du classement des meilleurs recycleurs", accuse l'expert de l'économie circulaire.

Henri Bourgeois-Costa, porte-parole de la mission plastiques à la Fondation Tara

S'attaquer au fond du problème

"Ce n'est pas la solution", rétorque Michel Cavénet, sénateur centriste du Finistère. "En Bretagne, on est quasiment à 70% de récupération des bouteilles plastiques et des canettes, c'est un très bon niveau. Il faut faire attention à ne pas déstabiliser nos systèmes qui marchent", rajoute-t-il. Pour l'élu, il faut s'attaquer au fond du problème qui est le sur-emballage et l'usage du tout plastique. Il faut également harmoniser le système de tri au niveau national et multiplier les points de tri.