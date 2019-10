Une construction illégale démolie à Montbazin

La préfecture de l' Hérault a fait démolir une habitation construite sans autorisation sur un terrain agricole protégé et inconstructible à Montbazin .

Montbazin, France

La préfecture de l'Hérault a fait démolir une habitation à Montbazin, entre Montpellier et Sète, jeudi 3 octobre, en application d'une décision justice prise il y a 10 ans . Il s'agit d'une habitation de 180 m2 qui avait été bâtie en zone agricole non constructible et sans autorisation .

Le propriétaire avait été condamné en mai 2007 par le tribunal correctionnel, à la démolir, la décision avait été confirmée un an après en 2008 en appel. Il devait le faire dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 € par jour de retard. Malgré les relances , il ne l'a pas fait .

l’État a décidé de se substituer au propriétaire et de faire procéder d’office aux travaux de démolition. La préfecture de l' Hérault explique que cette opération s’inscrit dans la continuité des actions conduites dans le cadre du comité de lutte contre la cabanisation.