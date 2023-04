Une coupe franche dans un bois de La Motte-Servolex émeut les riverains

Le sentier bucolique laisse place aux ornières boueuses. Les engins de chantier transforment le paysage. La société Savoie Bois coupe 4,5 hectares de forêt sur sa parcelle, depuis le 28 mars dernier, dont trois hectares en coupe franche. Les riverains et les randonneurs regrettent un sentier bucolique ainsi que les mélèzes, les douglas et les épicéas qui l'entouraient.

Pour Virginie, ce bois de la Combe était une véritable bulle d'oxygène : "on allait y chercher de l'ail des ours avec mon fils, J'ai pleuré quand j'ai vu ça. C'est choquant. Tout était coupé, rasé, défriché" raconte-t-elle. Très émue de voir son lieu de promenade défiguré, elle a posté des photos sur les réseaux sociaux : "Maintenant nous n'avons plus de forêt à proximité ! Pour du mercantile."

Pourtant l'exploitant forestier a obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès de la direction départementales des territoires pour faire ces coupes d'arbres. D'autant que certaines espèces sont atteintes de Scolytes, un insecte parasite.

Le maire de La Motte-Servolex, Luc Berthoud, très attaché à l'état des forêts de sa commune, dénonce des autorisations délivrées trop facilement : "quand les collectivités sont amenées à déboiser ou défricher, on leur impose des autorisations environnementales qui sont longues et couteuses, 500 pages de documents et surtout on leur interdit de couper de la mi-novembre à la mi-aout. Et là, la coupe a lieu alors que la biodiversité reprend tous ses droits. Je ne comprends pas pourquoi, pour des intérêts privés et particuliers, les autorisations sont données de façon très légère."

Le maire de La Motte-Servolex avait tenté de racheter la parcelle du bois de la Combe, pour traiter au cas par cas les arbres touchés par les parasites sans dénaturer la parcelle. Mais la proposition avancée par la mairie a été refusée par le propriétaire.