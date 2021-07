Un vigneron jurassien soutient la conservation du lynx boréal

Boire un coup et faire une bonne action : c'est possible grâce à un partenariat entre un Domaine viticole du Jura et une association de protection des animaux. A Passenans, le domaine Grand a mis en bouteille une cuvée spéciale Lynx pour protéger le félin. Une partie des recettes est reversée à la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM). Car, explique, Agathe Claudel, en charge du marketing et de l'œnotourisme chez Grand, le domaine est actuellement en conversion bio et cela passe "par la préservation de l'environnement, par conviction et pour les générations futures. Au Domaine Grand, nous sommes donc très sensibles à la protection des espèces menacées".

Cette année, le millésime 2021 marquera la toute première récolte certifiée Agriculture Biologique, après trois années de conversion.

Protéger le lynx, c'est protéger tout un écosystème, Rebecca Burlaud

Le domaine n'a, en effet, pas été choisi au hasard explique Rebecca Burlaud, jurassienne et chargée de mission à la SFEPM, puisqu'il est actuellement en conversion bio. "L'idée c'est de mettre en lumière des producteurs locaux, et l'impact économique et positif que le présence du lynx sur un territoire peut avoir", précise encore la Franc-comtoise.

Pour cette édition limitée, les 500 bouteilles sont vendues 13 euros l'unité. 3,40 euros sont reversés à l'association SFEPM pour son projet "Œil de Lynx", qui met en place des actions concrètes en faveur du félin comme un suivi scientifique de l’espèce, notamment sur les fronts de colonisation, et des actions de communication et de sensibilisation envers le grand public. 1.700 euros au total pourraient donc permettre de financer des actions de sensibilisation du grand public.

Bouteilles en vente au Domaine Grand, rue du savagnin à Passenans, par correspondance via le site internet du domaine, et le site de l'association SFEPM.