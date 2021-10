Une déchèterie éphémère vendredi et samedi dans le centre-ville de Brest

Trois ans après sa dernière édition, la déchèterie éphémère revient dans le centre-ville de Brest ce vendredi et samedi. Elle permet aux habitants de se débarrasser de leur déchets près de chez eux, tout en s'informant sur les alternatives et les filières de valorisation.

Pendant 48 heures, les habitants du centre-ville de Brest ne sont plus obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour se débarrasser de leurs objets encombrants ou de leurs déchets verts. La déchèterie vient à eux ce vendredi et samedi sur la place Wilson, exceptionnellement accessible aux voitures.

Sensibiliser au geste de tri

La dernière édition, en 2018, avait accueilli près d'un millier de visiteurs et permis de collecter une dizaine de tonnes, une goutte d'eau par rapport au volume traité par les cinq déchèteries de la métropole. "Le but n'est pas tant de collecter des déchets que de sensibiliser aux différentes filières de tri, au recyclage, au réemploi... et plus généralement au geste de tri", explique Tristan Foveau, vice-président de Brest Métropole chargé de la gestion durable des déchets.

Si des agents de Suez encadrent et orientent les usagers, il y a aussi des stands d'information tenus par des partenaires de l'initative : la recyclerie Un peu d'R, Vert le Jardin, Ti Jouets, ou l'association BaPaV. Des animations étaient organisées ce vendredi pour les scolaires des écoles du centre-ville. Ils ont pu découvrir les moyens de réduire les déchets, le fonctionnement et les métiers d'une déchèterie ou encore les filières de valorisation.

Ce samedi, les visiteurs pourront s'informer sur les différentes solutions de réemploi, de don, ou de réparation existant sur le territoire.

Infos pratiques Déchèterie éphémère les 15 et 16 octobre place Wilson à Brest. Ouverte de 9h30 à 16h30. Tous déchets acceptés, dans la limite de 2 mètres cubes, sauf l'amiante et les gravats.