Une demi-tonne de déchets ramassée en une matinée par les familles à Albertville en Savoie

Opération mondiale de nettoyage ce samedi : World Clean Up Day ! Pour la deuxième année, à Albertville (73), 250 habitants ont ramassé encore plus de déchets dans les rues et parcs de la ville. Plus de 500 kilos en une matinée ! Reportage dans le quartier Val des Roses.

Tout est parti d'une petite Ewen, choquée dans son quartier "Val des Roses" où vivent plus de 2.000 habitants.

"On n'a pas le droit de jeter les papiers par terre ! C'est pas bien pour la planète." martèle la militante de 6 ans.

Jessica la maman confirme la détermination : "Du jour au lendemain, elle a voulu qu'on ramasse les papiers tous les week-ends. Et c'est elle qui a insisté pour qu'on aille voir le maire d'Albertville."

L'ambassadrice et sa famille ont obtenu gain de cause et la commune s'est associée en septembre 2019 à l'opération mondiale du World Clean Up Day dans huit quartiers de la cité olympique.

Ewen et toute sa famille de nettoyeurs ! © Radio France - Christophe Van Veen

Ewen et sa maman Jessica Copier

Pour cette deuxième édition, Jessica ne peut que constater "l'apparition des masques chirurgicaux en grande quantité. C'est vraiment stupide de les jeter par terre. On aimerait qu'il y ait une prise de conscience. Comme ça on n'aurait plus à faire ces nettoyages citoyens. La planète est en train de nous renvoyer tout ce qu'on lui balance dessus."

10 kilos de mégots de cigarettes

Ce samedi matin, 250 bénévoles armés de gants, de sacs poubelles et de bonne volonté ont donné de leur temps, la plupart du temps en famille. Comme l'explique Marion, "c'est ludique car on vient entre copines, et pédagogique car on vient avec les enfants. On éduque les jeunes générations. On veut un beau quartier, une belle ville, une belle planète. "

En famille et entre amies ! © Radio France - Christophe Van Veen

A peine dix mètres parcourus, le triste butin grossit à vue d’œil. "C'est sale ! Les gens n'ont pas de poubelles, chez eux ?" lance une maman écœurée.

Papiers de bonbons, pots de yaourt, canettes... et surtout des centaines de mégots. La petite Anissa n'en revient pas. "Les gens, ils ne jettent pas les cigarettes dans les poubelles. Il n'y a que nous qui les ramassons. Et c'est dommage".

La collecte des déchets avec les habitants du quartier Copier

Marion est plus directe. "Franchement, c'est dur à digérer. Là, on est devant l'école. Donc, non seulement les parents fument en attendant la sortie, mais ils balancent tout par terre. Quel mauvais exemple à tous les niveaux !"

Hé ! Ho ! Les fumeurs !!! ??? © Radio France - Christophe Van Veen

A 20 centimètres de la poubelle... franchement ! © Radio France - Christophe Van Veen

Au final, dans Albertville, à l'issue de cette matinée, 10 kilos de mégots ont été ramassés.

Un bilan du ramassage en hausse

Les huit points de collecte ont convergé place de l'Europe pour la pesée des déchets. Le bilan est à la hausse. 570 kilos de déchets contre 350 kilos il y a un an.

Des initiatives similaires ont eu lieu partout en pays de Savoie, dans une trentaine de secteurs. Chambéry, Aix-les-Bains, Challes-les-Eaux en Savoie ou encore Annecy ou Excenevex en Haute-Savoie.

Encore bravo à toutes ces petites mains de la planète ! En espérant que, à l'avenir, les épandeurs de détritus se soucient un peu plus de notre bien commun partagé, la Terre.