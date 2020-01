Une deuxième vie pour vos objets grâce à la ressourcerie de Menneval

Ce sera la plus grande ressourcerie de Normandie et elle ouvrira ses portes au public en avril 2020. Les travaux sont sur le point de s'achever à situé à Menneval, près de Bernay dans l'Eure. 4000 mètres carré pour faire des affaires et donner une deuxième vie à nos objets.

Menneval, France

Les travaux ont commencé en juillet 2019 et doivent se terminer en février 2020 et à Menneval, tout se recycle, puisque la ressourcerie est située dans les anciens locaux de l'usine Éclair Prym que le SDOMODE (Syndicat pour la Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest De l'Eure) a rachetés 1.330.000 euros. 4000 mètres carré divisés en trois grand espaces : 1400 mètres carré de stockage, "il y a déjà un kilomètre de racks" explique Jocelyne Girard, la vice-présidente du syndicat en charge de l'économie circulaire, car tous les objets qui seront vendus à partir d'avril 2020 sont issus des déchetteries de l'ouest du département de l'Eure.

L'entrepôt de stockage est déjà bien rempli. Tous les objets ont été collectés dans des déchetteries © Radio France - Laurent Philippot

Pour rappeler le passé industriel du lieu, un musée avec des objets d'Éclair Prym a été créé © Radio France - Laurent Philippot

On trouvera également 1200 mètres carrés de boutique dans laquelle les visiteurs pourront flâner. Pas un bric-à-brac comme cela peut se faire parfois, mais un showroom "on met en situation les objets pour qu'on ait l'impression qu'on peut s'asseoir à table et déjeuner" avance la directrice des lieux Marion Pesneaud. La ressourcerie adopte les codes de la grande distribution en mettant en scène les articles proposés avec de la saisonnalité : des tondeuses et des salons de jardin aux beaux jours et des décorations de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année.

Marion Pesneaud et Jocelyne Girard posent devant le logo de la ressourcerie, créé avec des objets de récupération © Radio France - Laurent Philippot

Une ressourcerie ouverte aussi aux professionnels

Depuis des mois, des containers ont été mis à disposition des particuliers et des professionnels dans les différentes déchetteries du secteur.

Les gens disent, c'est trop bête de jeter, ça peut encore servir - Marion Pesneaud"

La ressourcerie de Menneval mettra à disposition à ses clients du matériel d'artisans "des tuiles, des parpaings, des baignoires, bien souvent neufs" détaille Jocelyne Girard. La ressourcerie propose cinq ateliers (relooking, menuiserie, électroménager, mécanique cycles et aérogommage), dans lesquels travailleront 20 personnes (en équivalent temps plein) de l’association chantier d’insertion Parec-Iter'action de Pont-Audemer. Elles ont été embauchées pour trier, restaurer, réparer et remettre en état les objets.

La chaudière bois de la ressourcerie de Menneval © Radio France - Laurent Philippot

Et pour aller jusqu'au bois de la démarche de réemploi, la ressourcerie sera chauffée par une chaudière bois. Elle sera alimentée par des palettes et du bois broyés issus... des déchetteries !