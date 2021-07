Une dizaine de Creusois recherchés pour participer à des ateliers de réflexion sur l'eau

Vous êtes agriculteur, propriétaire d'étang, ou kayakiste? Et si vous participiez à un atelier sur la thématique de l'eau? Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement des pays creusois (CPIE) cherche actuellement une dizaine de personnes pour prendre part à quatre temps d'échanges cet automne. Ces ateliers sont organisés juste avant la mise en place du nouveau "contrat territorial milieux aquatiques Creuse aval". Un outil qui vise à améliorer la qualité de l'eau de nos rivières.

Pas besoin d'être un spécialiste des rivières

Des temps de réflexion seront organisées avec deux groupes : un groupe d'usagers et un groupe d'élus. Les usagers réfléchiront sur trois thèmes : "quels sont les problèmes liés à l'eau autour de chez vous?", "Quelles solutions proposer?", et "comment agir concrètement pour les résoudre?"

Les propositions des usagers seront ensuite croisées avec celles des élus. Ces idées seront finalement présentées aux instances qui vont décider du plan d'action pour préserver nos rivières.

Pour participer, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des rivières. Il faut seulement être intéressé par le sujet. Les ateliers sont notamment ouverts aux pratiquants de sport de pleine nature ( randonnée, pêche, canoé-kayak etc.), aux personnes qui ont une activité économique liée à l'eau ( agriculteur, forestier etc.), aux propriétaires de ruisseau et d'étang, ainsi qu'aux simples usagers.

Pour s'inscrire il faut habiter sur certaines communes bien précises

Il y a néanmoins une restriction : seuls les habitants du territoire sur lequel s'applique le contrat territorial milieux aquatiques Creuse aval peuvent s'inscrire. Ça concerne:

l'agglomération du grand Guéret

la communauté de communes Creuse Sud-ouest

ou encore les communes de Cressat, Vigeville, Pionnat

ainsi que le territoire du syndicat Intercommunal de la Rivière Creuse et de ses affluents (Siarca), situé dans le secteur de Dun-le-palestel, Bonnat, Crozant etc.

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, il faut contacter le CPIE des pays de Guéret au 05 55 61 95 87 ou à l'adresse contact@cpiepayscreusois.com