Une dizaine de familles du Centre-Manche se lancent dans un défi biodiversité et alimentation

Comment réduire l'impact de son alimentation sur l'environnement et la biodiversité ? C'est la question à laquelle une dizaine de familles du Centre-Manche, cherche à répondre dans un défi de six mois.

En France, l'alimentation représente à elle seule 30% de notre empreinte écologique d'après l'association WWF. Face à ce constat, le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin avec la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche ont décidé de lancer un défi à des familles du Centre-Manche. Au programme pendant six mois : des sorties collectives et des petits exercices thématiques. Ce week-end, les participants étaient à la ferme d'Hubert Angot, à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Échanger de bonnes pratiques entre participants

Tous les participants sont déjà bien impliqués dans la protection de l'environnement mais ils voulaient en apprendre davantage, en faire plus, alors ils se sont lancé dans ce défi. Le tout, en famille. "On fait des activités dehors, on peut se faire des amis," se réjouit Marceau, venu avec sa maman Cat. Une maman qui apprécie de pouvoir échanger avec les autres familles sur les bonnes pratiques. "Par exemple on va faire de la permaculture," explique-t-elle, "du coup on s'échange des plans au niveau du potager." A côté d'elle Caroline qui renchérit : "ça permet d'échanger parce qu'on ne connaît pas tout, on est souvent dans notre bulle."

Et l'objectif de ce défi c'est bien de sortir de sa "bulle" mais tout près de chez soi car le cœur de la réduction de l'impact environnemental, c'est la consommation en circuit-court. "Il y a plein de choses qu'on ignore," constate Yoko, "des plantes comestibles qu'on a tout près de chez soi, des producteurs qu'on ne connait pas alors qu'on pourrait se fournir bien plus en produits locaux si on avait une meilleure connaissance du réseau, du territoire." C'est justement ces ressources locales que veulent leur faire découvrir les organisatrices, en les lançant au défi.

Six mois de défi ludique pour mieux respecter l'environnement

Au programme du week-end : visite d'une ferme et de son épicerie locale et bio, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Aline Marie travaille à la communauté de communes, Marie-Noëlle Drouet au parc régional, et ce sont elles qui coordonnent le projet. Les familles sont constituées en équipes. On retrouve par exemple celle des "Semi-croustillants" ou encore les "Gourmets du marais". Les deux organisatrices mettent en place des activités collectives avec les participants, comme ici dans cette ferme-épicerie de Saint-Sauveur-le-Vicomte, et entre temps des petites défis intermédiaires. "Là, ils ont jusqu'au 30 avril pour aller voir l'exposition "Je mange donc je suis" à Coutances," indique Aline, et une question leur sera posée ensuite pour récolter des points pour le défi.

Un programme aussi construit avec les familles explique la capitaine d'équipe, Sophie : "L'idée c'est aussi d'échanger avec les familles sur ce qu'elles ont besoin, on leur a donné un questionnaire au début pour savoir ce qu'elles avaient comme habitudes et ce qu'elles voulaient développer."

Les comptes seront faits au bout du défi prévu fin août, début septembre.