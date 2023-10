Une élue écologiste demande l'interdiction de se baigner tout habillé à Nice

C'est la première année explique l'élue écologiste SE (Sans Etiquette) que "j'observe sur les plages niçoises des personnes qui se baignent avec des chaussures, chaussettes, pantalon, tee-shirt, blouson lunettes de soleil et même parapluie utilisé pour se protéger du soleil !"

Selon Hélène Granouillac "il faut absolument protéger l'écosystème marin qui peut-être fragilisé par l'introduction par exemple de bactéries issues de vêtements non destinés au bain, d'habits qui ne sont pas appropriés... et en ce moment plein de transpiration. Nous voyons des personnes avec des chaussures dans l'eau. Les semelles qui ont traîné partout peuvent apporter une concentration des sources pathogènes. C'est donc un enjeu de santé publique et environnemental."

Doit-on se baigner habillé ?

"Cela n'a rien à voir avec la religion et le débat sur la laïcité, cela ne remet pas en question notre sens de l'hospitalité ni des libertés fondamentales, mais il faut préserver un milieu naturel protégé" insiste la conseillère écologiste "mais je m'étonne de voir de plus en plus de gens vêtus de pieds et de cape aller se baigner. Il ne faudrait pas que cela devienne de plus en plus fréquent surtout avec l'ouverture de nouvelles lignes aériennes et l'extension de l'aéroport international de Nice".

Pour un arrêté interdisant les bains de mer habillé

Elle demande au maire de Nice Christian Estrosi de prendre un arrêté interdisant les bains habillés en appliquant un article (L.1332-2) du Code de la Santé Publique pour ne pas dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux de baignades.

Hélène Granouillac met aussi en avant la future Aire Marine Protégée (AMP) qui doit voir le jour au large de Nice. Le maire de Nice doit recevoir cette demande dans les prochains jours.