Une élue niçoise se mobilise contre les stationnements "moteur allumé"

C'est une mauvaise habitude qui persiste. Stationner sa voiture, moteur allumé, quand on attend son enfant à la sortie de l'école ou qu'on achète du pain à la boulangerie. Hélène Granouillac, élue sur la liste écologique au conseil municipal et métropolitain à Nice et présidente de l'association Terre Bleue, souhaite sensibiliser les azuréens sur ce sujet.

ⓘ Publicité

Une amende de 135 euros en cas de non-respect de la réglementation

Particulièrement au moment de la rentrée scolaire, où certains parents attendent leurs enfants dans la voiture, en laissant leur moteur allumé. L'élue écologiste rappelle que c'est interdit par la loi (Article R318-1). Enfreindre cette règle expose à une amende de 135 €, d’après le Code de la route, même si le texte reste évasif sur ce sujet.

À noter, que c'est le stationnement ou l’arrêt hors circulation qui est sanctionné. L’arrêt à un feu rouge ou dans des embouteillages, avec le moteur qui fonctionne, n’est pas concerné

Des actions de sensibilisation ont déjà été menées aux abords des écoles niçoises : "le but n'est pas de punir mais de prévenir", rappelle Hélène Granouillac.