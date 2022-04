"Une enquête consternante" - La ville de Strasbourg répond au magazine 30 millions d'amis

Le magazine 30 millions d'amis avait sanctionné Strasbourg dans son enquête annuelle des villes où il fait bon vivre avec son chien ou son chat. La capitale de l'Alsace, pourtant dirigée par une mairie écologiste, avait été rétrogradée à la 34e place. La mairie répond et dit sa colère

La mairie de Strasbourg n'a pas du tout apprécié l'enquête publiée dans le magazine 30 millions d'amis à la mi avril.

Dans le classement annuel des villes où il fait bon vivre avec son chien ou son chat, la capitale alsacienne s'était retrouvée classée 34e. Un recul de 13 places par rapport à l'année précédente, avec une note de 8.3/20.

Les critères se basent sur les espaces verts, la propreté, l'engagement politique et la prise en charge des populations errantes. Le magazine parlait même de "désintérêt" de la capitale alsacienne pour la cause animale.

Voilà qui a fortement agacé Marie-Françoise Hamard, conseillère municipale déléguée aux animaux. "J'ai découvert cela avec énormément de surprise et beaucoup de chagrin" dit-elle. La responsable reconnaît effectivement n'avoir pas renvoyé le questionnaire à 30 millions d'amis, faute de temps.

"Au lieu de faire abstraction de mentionner Strasbourg, ils ont inventé purement et simplement, en prenant des chiffres qui datent de 2 ou 3 ans" plaide l'élue. Elle promet avoir cette semaine retravaillé le questionnaire et s'apprêterait à le renvoyer.

La SPA en soutien de la ville

"Mais je vais écrire à la présidente pour lui demander de bien vouloir rectifier les propos de sa journaliste. Cela m'a chagriné et contrarié. Depuis l'élection de Jeanne Barseghian, la ville est très très engagée pour le bien-être animal, la preuve, c'est mon poste, en charge des animaux, qui n'existait pas, donc c'est bien dire que la ville se soucie du sort des animaux, contrairement à ce que laisse penser cette enquête qui est consternante" dit Marie-Françoise Hamard.

Après la publication de l'enquête de 30 millions d'amis, la présidente de la SPA de Strasbourg était déjà montée au créneau, sur France Bleu Alsace, pour défendre la ville. "Je pense que cette note n'est pas très justifiée par rapport aux annonces faites et à ce qui va se mettre en place. Je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt pour la cause animale. On a une élue attachée à ce sujet. Les choses sont annoncées, cela met un peu de temps à se mettre en place, mais cela va évoluer" plaidait Marie Amalfitano.