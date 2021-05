Une enquête débute en Côte-d'Or pour compter les chauves-souris

Les dispositifs "Natura 2000" et "Charte Forestière de Territoire du Pays Seine-et-Tille" en Bourgogne s'associent pour organiser une enquête participative sur les colonies d'été des chauves-souris en milieu bâti. Elle débute ce mardi 1er juin.

En été, les chauves-souris se regroupent en colonies de femelles pour pouvoir mettre au monde leur unique petit. Pour leur gîte, elles ont seulement besoin d’un espace calme pour se blottir les unes contre les autres. Dans les villages, elles peuvent se réunir dans les greniers, granges, combles d’église, derrière les volets. Si vous êtes témoin de ces regroupements, les dispositifs "Natura 2000" et "Charte Forestière de Territoire du Pays Seine-et-Tille" ont besoin de vous pour une enquête participative qui débute ce mardi 1er juin.

L'affiche de la campagne participative - -

Une participation des habitants essentielle

La participation des habitants du territoire au recensement de ces colonies est essentielle. Elle va en effet permettre de compléter les connaissances déjà acquises sur la répartition des espèces de chauves-souris en milieu naturel. Les habitants sont incités à compter les individus présents chez eux, lorsque c'est possible. Ce comptage peut se faire directement dans le gîte lorsqu’il est accessible, en prenant une photo sans flash en journée pour minimiser le dérangement ou lors de l’envol des chauves-souris à la tombée de la nuit.



Où envoyer les photos ?

Du 1er juin au 31 août 2021, les habitants du Pays Seine-et-Tilles sont invités à recenser les colonies dans leur bâti et à transmettre leurs observations par mail à l’adresse suivante : enquete.chiropteres@gmail.com. Les résultats de l’enquête seront visibles au fur et à mesure, sur le site internet de la Charte Forestière de Territoire. La commune pour laquelle les habitants auront partagé le plus d’informations bénéficiera, en automne, d’une soirée d’animation sur la thématique des chauves-souris !