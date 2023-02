Une enquête en ligne pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique au Pays Basque

L'association basque Bihar, qui œuvre pour la transition écologique, lance une vaste enquête en ligne. Le but, c'est de déterminer les besoins des associations, entreprises, et collectivités qui veulent être plus vertueuses, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. L'association propose déjà des "éco-formations", sur comment faire des économies d'énergie, sur les mobilités douces ou sur la gestion des déchets. Mais là, Bihar veut faire un diagnostic des besoins des entreprises pour savoir ce qui pourrait réellement les aider.

Questionnaire en ligne

L'enquête consiste à remplir un questionnaire en ligne. Ça prend une dizaine de minutes. Bihar veut d'abord en savoir un peu plus sur la personne qui remplit le formulaire, voir dans quel secteur elle travaille, ou combien de salariés il y a dans son organisme. Ensuite, elle demande si l'organisme en question a déjà mis en place des initiatives pour être plus vert. Enfin, elle propose des domaines lesquels la personne pourrait vouloir des formations, que ça soit sur la gestion du numérique de manière plus responsable, ou sur les économies de carburant par exemple.

À l'issue de la consultation, qui prend fin le 14 mars, les résultats seront transmis aux partenaires de Bihar, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, et la Communauté d'agglomération du Pays Basque. De nouvelles formations pourront être envisagées et proposées aux organismes qui ont répondu à l'enquête.